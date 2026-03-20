В район "Тракия“ откриха нов фитнес на открито, изграден със средства от бюджета на района, научиСъоръжението се намира в близост до кръговото кръстовище на бул. "Цар Симеон“ и бул. "Шипка“ /до блок 83/ и предлага възможности за разнообразни упражнения, подходящи за хора от всички възрасти.Новото пространство цели да насърчи активния начин на живот и да предостави допълнителни условия за спорт и отдих на открито. Уредите са съобразени със съвременните изисквания за безопасност и функционалност.Инициативата е част от последователните усилия на районната администрация за подобряване на градската среда и създаване на повече възможности за спорт и здравословен начин на живот сред жителите на "Тракия“.Припомняме, че през март бе възстановена и зоната за отдих до блок 6 в района. В рамките на проекта е подменена настилката, обновени са детските съоръжения и пейките. Засадени са декоративни дървета и храсти, а като акцент в пространството е оформен цветен часовник.