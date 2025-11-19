ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Опасно вещество в колата на три момчета откриха край Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:52Коментари (0)1019
©
Повече от 2 килограма синтетичен канабиноид са иззели служители от отдел "Криминална полиция“ и техни колеги от участък Първенец към Първо РУ Пловдив при съвместна специализирана операция срещу наркоразпространението.

Психоактивното вещество, предназначено за приготвяне на синтетичен хашиш, е открито в лек автомобил, с който се придвижвали момчета на 18, 19 и 20 години. В края на миналата седмица тримата са били засечени с колата в близко пловдивско село, а при претърсването са конфискувани множество други веществени доказателства за извършваната незаконна дейност, сред които оборудване, съдове,  инструменти и опаковки.  

Според разследващите от цялото количество иззета суровина би могло да се произведе около 20 килограма синтетичен хашиш. Наркотикът е особено опасен и напоследък има голяма популярност сред подрастващите. В повечето случаи злоупотребата с него има висока степен на риск за човешкото здраве и живот и води до тежка зависимост.

След доклад на материалите в Окръжна прокуратура – Пловдив, по случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 354а, ал. 1 от НК. С постановление на наблюдаващия делото прокурор тримата младежи са привлечени като обвиняеми и приведени в ареста за срок до 72 часа.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивска кола стои изоставена на селски път в Гърция от месеци
15:01 / 19.11.2025
Показаха пушката, с която е убита Красимира Куковска
14:16 / 19.11.2025
Samsung открива новия си магазин именно в Mall Plovdiv Plaza – ощ...
12:00 / 19.11.2025
ПТП затруднява движението на оживено кръстовище в Пловдив
11:49 / 19.11.2025
Опасна къща в Кючука. Кметът: Започваме процедура за премахване
13:56 / 19.11.2025
Семейство от Пловдив се е разминало на косъм с шофьора, карал в н...
09:44 / 19.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Драгана Миркович с тежка диагноза
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
08:54 / 17.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
19:04 / 17.11.2025
ВИП среща в Пловдив
ВИП среща в Пловдив
22:49 / 17.11.2025
Адвокат опроверга с точни цитати полицая, който каза, че пешеходците трябва да вдигат ръка преди пресичане
Адвокат опроверга с точни цитати полицая, който каза, че пешеходците трябва да вдигат ръка преди пресичане
12:39 / 17.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Атлетик (Куклен) в Трета лига, сезон 2025/2026
Тенис от Пловдив и региона
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: