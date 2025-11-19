ЗАРЕЖДАНЕ...
Опасно вещество в колата на три момчета откриха край Пловдив
Психоактивното вещество, предназначено за приготвяне на синтетичен хашиш, е открито в лек автомобил, с който се придвижвали момчета на 18, 19 и 20 години. В края на миналата седмица тримата са били засечени с колата в близко пловдивско село, а при претърсването са конфискувани множество други веществени доказателства за извършваната незаконна дейност, сред които оборудване, съдове, инструменти и опаковки.
Според разследващите от цялото количество иззета суровина би могло да се произведе около 20 килограма синтетичен хашиш. Наркотикът е особено опасен и напоследък има голяма популярност сред подрастващите. В повечето случаи злоупотребата с него има висока степен на риск за човешкото здраве и живот и води до тежка зависимост.
След доклад на материалите в Окръжна прокуратура – Пловдив, по случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 354а, ал. 1 от НК. С постановление на наблюдаващия делото прокурор тримата младежи са привлечени като обвиняеми и приведени в ареста за срок до 72 часа.
