Опасно вещество в колата на три момчета откриха край Пловдив

© Повече от 2 килограма синтетичен канабиноид са иззели служители от отдел "Криминална полиция“ и техни колеги от участък Първенец към Първо РУ Пловдив при съвместна специализирана операция срещу наркоразпространението.



Психоактивното вещество, предназначено за приготвяне на синтетичен хашиш, е открито в лек автомобил, с който се придвижвали момчета на 18, 19 и 20 години. В края на миналата седмица тримата са били засечени с колата в близко пловдивско село, а при претърсването са конфискувани множество други веществени доказателства за извършваната незаконна дейност, сред които оборудване, съдове, инструменти и опаковки.



Според разследващите от цялото количество иззета суровина би могло да се произведе около 20 килограма синтетичен хашиш. Наркотикът е особено опасен и напоследък има голяма популярност сред подрастващите. В повечето случаи злоупотребата с него има висока степен на риск за човешкото здраве и живот и води до тежка зависимост.



След доклад на материалите в Окръжна прокуратура – Пловдив, по случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 354а, ал. 1 от НК. С постановление на наблюдаващия делото прокурор тримата младежи са привлечени като обвиняеми и приведени в ареста за срок до 72 часа.