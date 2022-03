© Пореден успех в сферата на културата зарадва Община Пловдив. Вчера в късния следобед бе публикуван списъкът на проектните предложения, одобрени за финансиране по Резултат 1 "Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 "Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“.



Община Пловдив спечели проект за безвъзмездно финансиране по Програма "Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ в размер на 781 550 лева. В проекта на община Пловдив със заглавие "Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ са включени 7 културни институции - Градска художествена галерия, Регионален исторически музей, Регионален археологически музей, Регионален етнографски музей, Регионален природонаучен музей, Народна библиотека "Иван Вазов" и ОИ "Старинен Пловдив".



Безвъзмездната финансова помощ в размер на 781 550 лева, се финансира от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Срокът на изпълнение е 20 месеца.



Партньор на община Пловдив е Cross-Cultural Introduction AS (CC-Intro AS) , НПО от Норвегия.



Реализацията на проекта на община Пловдив цели най-общо да подобри управлението и представянето на културното наследство на хилядолетния град чрез ревитализиране, реставриране и обновяване на пространства в 7-те културни институции в рамките на града, както и да насърчи културното предприемачество в общината. Дейностите, които са заложени по проекта ще създадат по-широк интерес към културното наследството и чрез създаване на нови предприемачески идеи ще генерират приходи впоследствие.



Със средствата от безвъзмездната помощ ще се обновят и ревитализират помещения; ще се закупят витрини за постоянните експозиции и техника за интерактивно представяне на експонатите; ще се разработи мобилно приложение - тип quest игра, което ще представя сградите, залите и част от експонатите на културните институти по интригуващ за посетителите начин, включващо аудио гайд. Приложението ще е базирано на истории от града като ще добавя стойност в привличането на по-младата аудитория и на туристите в града, както и ще донесе ползи за устойчиво развитие на бизнеса в общината.



Проектът включва и обучение на експертния персонал на културните оператори за повишаване на капацитета им в областта на предприемачеството и маркетинга. Чрез дейностите се цели да се подобрят условията за опазване, управление и представяне на културните ценности на Пловдив, като чрез ревитализиране на помещенията и разработване на мобилно приложение, се създадат условия за привличане на нови публики.



Включвайки в проекта партньор от страните – донори, в случая Cross-Cultural Introduction AS (CC-Intro AS) от Норвегия, ще се осъществи обмен на добри практики в областта на културното предприемачество. От партньорството, Община Пловдив ще почерпи опит и компетентност в областта на представяне на културни продукти и привличане на нови публики. Партньорството от друга страна е и предпоставка за по-широко представяне на културното наследство на Пловдив в ЕС и инструмент за социално сближаване.



"Много съм горд и щастлив! Дълго очаквахме резултатите и съм изключително удовлетворен от новината. Не само защото целта на проекта е да се постигне увеличаване на приходите, генерирани от културните институти в града, например чрез увеличаване на броя на посетителите в тези институти. В резултат на проекта, културното наследство ще бъде представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани пространства, а обектите на културното наследство също ще станат по-достъпни чрез дигитализация.



Дейностите, които сме заложили в проекта целят да задоволят потребността от подобряване на условията на културното наследство, за опазване и съживяване на културното наследство, както и за подобряване на участието на хората в това наследство и техния достъп до него, включително чрез използването и разработването на различни иновативни инструменти и технологии. Такива са например, цифрови технологии, 3D картографиране, светлинно оборудване, холограми, мобилни приложения и др.



"Щастлив съм, че надграждаме след успешния ни проект за дигитализацията на културното наследство в Пловдив. Програмата разглежда културните институти като органи, които имат потенциал да помогнат за справяне с настоящите икономически и социални различия в обществото. Тя стимулира една по-предприемаческа визия за развитие на културните организации, като им помага да развиват дейности, които ще са съпоставими и интегрирани в духа на съвременните международни стандарти. Очаква се ревитализирането на колекциите и експозициите в Градска художествена галерия, Регионален исторически музей, Регионален археологически музей, Регионален етнографски музей, Регионален природонаучен музей, Народна библиотека "Иван Вазов" и ОИ "Старинен Пловдив" да увеличи броя на посетителите и да повлияе върху развитието на институтите.



Реализацията на проекта ще помогне за съживяването на пространствата в културните институции, дейностите на терен, развитието на публиките и тяхната удовлетвореност при подобрени условия за управление и представяне на колекциите - напр. нов дизайн, иновации, изложбено оборудване, образователни програми, необходими за изпълнението на специфични дейности.



Тази програма подкрепя и мерки, свързани с културното предприемачество. Ще се повиши капацитетът на културните институти, състоянието на изложбените площи, музейните пространства и колекциите от културно наследство и ще бъдат внесени нови знания в областта на повторното използване на културното наследство и маркетинга. Това не само ще подобри управлението на културното наследство, но и ще засили културното предприемачество. Кандидатствахме с убеждението, че в това има много смисъл!“, коментира заместник-кметът Пламен Панов.



"Горд съм като кмет на Пловдив, а и като пловдивчанин, че нашият град се развива успешно като водеща дестинация за културен, исторически и събитиен туризъм в страната. Мотото "Заедно“ на Пловдив - Европейска столица на културата, за което казваме, че не е просто девиз, а мисия за всички пловдивчани, продължава да дава своите положителни резултати.



Чрез културата се обединяват хората от различните поколения, етноси и вероизповедания в Пловдив и целия Южен централен район. Така е било от векове. "Заедно“, в конкретния случай по проекта, сме Община Пловдив, 7-те културни институции в града и норвежкия партньор. Вярвам, че успешно ще съчетаем богатото историческо наследство на града с предизвикателствата и проблемите на съвременния живот. Изпълнявайки този проект ще направим една важна крачка с визия за бъдещото развитие“, коментира кметът на Пловдив Здравко Димитров.