|Ново назначение в Апелативен съд Пловдив
Веселин Хаджиев завършва право в ПУ "Паисий Хилендарски“ през 1998 година. Започва работа като младши съдия в Окръжен съд – Пловдив през 1999 година. От 2000 година до 2004 година е съдия в Районен съд – Пловдив, като след това, в продължение на близо два мандата, е негов председател. С решение на ВСС от 28.04.2013 година е избран за председател на Окръжен съд – Пловдив, като мандатът му приключва на 29.04.2018 година. От 14.05.2024 година, след успешно класиране в конкурс за повишаване в длъжност, Веселин Хаджиев е съдия в Апелативен съд – Пловдив. От 2016 година е с ранг "съдия във ВКС и ВАС“.
Председателят на Апелативен съд – Пловдив Миглена Тянкова поздрави съдия Веселин Хаджиев с добре дошъл в екипа и му пожела здраве, сили, професионални успехи и търпение. Съдия Хаджиев благодари за доверието и заяви, че ще положи всички усилия да го оправдае, да намира решения на проблемите и ежедневните предизвикателства в работата.
С встъпването на съдия Веселин Хаджиев като заместник-председател на "Наказателно отделение“ ръководният екип на Апелативен съд-Пловдив е изцяло формиран. Съдия Галина Арнаудова и съдия Надежда Желязкова остават заместник-председатели и ръководители, съответно на Гражданско и Търговско отделение.
