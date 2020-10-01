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Нови протести парализират центъра на Пловдив довечера
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:53 / 01.10.2020Коментари (0)1045
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Във връзка с постъпили в община Пловдив уведомления за организирани протестни шествия от ОП "Организация и контрол на транспорта“ информират, че тази вечер от 19:30 до 22:00 часа се спира движението на пътни превозни средства по бул. "Цар Борис III Обединител“ – от кръстовището с бул. "Марица“ до кръстовището с ул. "Цанко Дюстабанов“, а от 20:00 до 22:00 часа се затваря и бул. "Шести септември“ – от кръстовището с  бул. "Копривщица“ до кръстовището с бул. "Цар Борис III Обединител“.

Маршрутите на автобусите по линии №1, 4, 6, 7, 9, 11, 15, 16, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 37, 44, 93, 99 и 116 се променят, както следва:

Линия №1 (АПК "Тракия" – кв. "Коматево"): ул. "Васил Левски“, надясно по бул. "България“, наляво по бул. "Васил Априлов“, надясно по бул. "Марица-юг“, наляво по бул. "Копривщица-изток“, наляво по бул. "Свобода“, надясно по бул. "Васил Априлов“, наляво по ул. "Гладстон“, надясно по ул. "Авксентий Велешки“, надясно по бул. "Христо Ботев“, Бетонния мост и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока: бул. "Македония“, спирка №42 – срещу магазин "Била 2",  десен завой  по бул. "Христо Ботев", наляво ул. "Авксентий Велешки“, наляво по ул. "Иван Вазов“, надясно по бул. "Руски“, наляво по ул. "Любен Каравелов“, надясно по бул. "Васил Априлов“, наляво по бул. "Свобода“, надясно по бул. "Копривщица-изток“, надясно по бул. "Марица-юг“, надясно по ул. "Чардафон“, надясно по ул. "Янко Сакъзов“, надясно по бул. "Васил Априлов“, надясно по бул. "България“, наляво по бул. "Цар Борис III Обединител“ и по маршрута , утвърден с общинската транспортна схема.

Линия №4 (ПУ "Паисий Хилендарски" – ЖР "Тракия"): бул. "България“, надясно по бул. "Васил Априлов“, надясно по бул. "Марица-юг“, наляво по бул. "Копривщица-изток“, наляво по бул. "Свобода“, надясно по бул. "Васил Априлов“, наляво по бул. "Христо Ботев“, надясно по ул. "Найчо Цанов“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока: ул. "Найчо Цанов“, наляво по бул. "Христо Ботев“, надясно по бул. "Руски“, наляво по ул. "Любен Каравелов“, надясно по бул. "Васил Априлов“, наляво по бул. "Свобода“, надясно по бул. "Копривщица-изток“, надясно по бул. "Марица-юг“, надясно по ул. "Чардафон“, надясно по ул. "Янко Сакъзов“, надясно по бул. "Васил Априлов“, направо по бул. "Васил Априлов“, наляво по бул. "България“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Линия №6 (кв. "Прослав“ – кв. "Изгрев“): бул. "Пещерско шосе“, надясно по бул. "Васил Априлов“, наляво по бул. "Христо Ботев“, направо по бул. "Христо Ботев“, наляво по бул. "Източен“, надясно по бул. "Шести септември“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока: бул. "Шести септември“, наляво по бул. "Източен“, надясно по бул. "Христо Ботев“, надясно по бул. "Васил Априлов“, наляво по бул. "Пещерско шосе“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Линия №7 (Рогошко шосе – кв. "Беломорски"): бул. "България“, наляво по бул. "Васил Априлов“, надясно по бул. "Марица-юг“, наляво по бул. "Копривщица-изток“, наляво по бул. "Свобода“, надясно по бул. "Васил Априлов“, надясно по бул. "Христо Ботев“, срещу Централна гара и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока: бул. "Христо Ботев“, наляво по бул. "Васил Априлов“, наляво по бул. "Свобода“, надясно по бул. "Копривщица-изток“, надясно по бул. "Марица-юг“ , надясно по ул. "Чардафон“, надясно по ул. "Янко Сакъзов“, надясно по бул. "Васил Априлов“, надясно по бул. "България“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Линия №9 (завод "Гагарин“ – ЖР "Тракия“, А12): ул. "Брезовско шосе“, надясно по бул. "Дунав“, наляво по бул. "Васил Априлов“, надясно по бул. "Марица-юг“, наляво по бул. "Копривщица-изток“, наляво по бул. "Свобода“, надясно по бул. "Васил Априлов“, наляво по бул. "Христо Ботев“, наляво по бул. "Санкт Петербург“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока: бул. "Санкт Петербург“, наляво по бул. "Христо Ботев“, надясно по бул. "Васил Априлов“, наляво по бул. "Свобода“, надясно по бул. "Копривщица-изток“, надясно по бул. "Марица-юг“, надясно по ул. "Чардафон“, надясно по ул. "Янко Сакъзов“, надясно по бул. "Васил Априлов“, надясно по бул. "Дунав“, наляво по ул. "Брезовско шосе“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Линия №11 (Биомашиностроене – Митница): бул. "Васил Априлов“, надясно по бул. "Марица-юг“, наляво по бул. "Копривщица-изток“, наляво по бул. "Свобода“, надясно по бул. "Васил Априлов“, наляво по ул. "Гладстон“, надясно по ул. "Авксентий Велешки“, надясно по бул. "Христо Ботев“, Бетонния мост и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока: бул. "Македония“, спирка №42 – срещу магазин "Била 2",  десен завой  по бул. "Христо Ботев", наляво ул. "Авксентий Велешки“, наляво по ул. "Иван Вазов“, надясно по бул. "Руски“, наляво по ул. "Любен Каравелов“, надясно по бул. "Васил Априлов“, наляво по бул. "Свобода“, надясно по бул. "Копривщица-изток“, надясно по бул. "Марица-юг“ , надясно по ул. "Чардафон“, надясно по ул. "Янко Сакъзов“, надясно по бул. "Васил Априлов“, направо по бул. "Васил Априлов“, наляво по бул. "България“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Линия №15 (ИЗК "Марица“ – кв. "Прослав“): ул. "Брезовско шосе“, надясно по бул. "Дунав“, наляво по бул. "Васил Априлов“, надясно по бул. "Марица-юг“, наляво по бул. "Копривщица-изток“, надясно  по бул. "Свобода“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока: бул. "Свобода“, наляво по бул. "Копривщица-изток“, надясно по бул. "Марица-юг“, надясно по ул. "Чардафон“, надясно по ул. "Янко Сакъзов“, надясно по бул. "Васил Априлов“, надясно по бул. "Дунав“, наляво по ул. "Брезовско шосе“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Линия №16 (кв. "Гагарин“ – бул. "Александър Стамболийски"): бул. "България“, наляво по бул. "Васил Априлов“, надясно по бул. "Марица-юг“, наляво по бул. "Копривщица-изток“, наляво по бул. "Свобода“, надясно по бул. "Васил Априлов“, надясно по бул. "Христо Ботев“, срещу Централна гара и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока: бул. "Христо Ботев“, наляво по бул. "Васил Априлов“, наляво по бул. "Свобода“, надясно по бул. "Копривщица-изток“, надясно по бул. "Марица-юг“, надясно по ул. "Чардафон“, надясно по ул. "Янко Сакъзов“, надясно по бул. "Васил Априлов“, надясно по бул. "България“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Линия №20 (ПУ "Паисий Хилендарски" – кв. "Коматево"): бул. "България“, надясно по бул. "Васил Априлов“, надясно по бул. "Марица-юг“, наляво по бул. "Копривщица-изток“, наляво по бул. "Свобода“, надясно по бул. "Васил Априлов“, надясно по бул. "Христо Ботев“, срещу Централна гара и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока: бул. "Христо Ботев“, наляво по бул. "Васил Априлов“, наляво по бул. "Свобода“, надясно по бул. "Копривщица-изток“, надясно по бул. "Марица-юг“, надясно по ул. "Чардафон“, надясно по ул. "Янко Сакъзов“, надясно по бул. "Васил Априлов“,  наляво по бул. "България“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Линия №21 (ТК "Марица“ – ЖР "Тракия“, А12): ул. "Победа“, надясно по бул. "България“, наляво по бул. "Васил Априлов“, надясно по бул. "Марица-юг“, наляво по бул. "Копривщица-изток“, наляво по бул. "Свобода“, надясно по бул. "Васил Априлов“ наляво по бул. "Христо Ботев“, наляво по бул. "Източен“, надясно по бул. "Княгиня Мария Луиза“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока: бул. "Княгиня Мария Луиза“, наляво по бул. "Източен“, надясно по бул. "Христо Ботев“, надясно по бул. "Васил Априлов“, наляво по бул. "Свобода“, надясно по бул. "Копривщица-изток“, надясно по бул. "Марица-юг“, надясно по ул. "Чардафон“, надясно по ул. "Янко Сакъзов“, надясно по бул. "Васил Априлов“, надясно по бул. "България“, наляво по ул. "Победа“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Линия №22 (Пречиствателна станция – ул. "Младежка“): бул. "Шести септември“, наляво по бул. "Източен“, надясно по бул. "Христо Ботев“, надясно по бул. "Васил Априлов“, надясно по бул. "Марица-юг“, наляво по бул. "Копривщица-изток“, последна спирка.

В обратна посока: бул. "Копривщица-изток“, наляво по бул. "Свобода“, надясно по бул. "Васил Априлов“, наляво по бул. "Христо Ботев“, наляво по бул. "Източен“, надясно по бул. "Шести септември“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Линия №25 (АПК  "Тракия“ – кв. "Изгрев“): ул. "Васил Левски“, надясно по бул. "Дунав“, наляво по бул. "Васил Априлов“, надясно по бул. "Марица-юг“, наляво по бул. "Копривщица-изток“, наляво по бул. "Свобода“, надясно по бул. "Васил Априлов“, наляво по  бул. "Христо Ботев“, наляво по бул. "Източен“, надясно по бул. "Княгиня Мария Луиза“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока: бул. "Княгиня Мария Луиза", наляво по бул. "Източен“, надясно по бул. "Христо Ботев“, надясно по бул. "Васил Априлов“, наляво по бул. "Свобода“, надясно по бул. "Копривщица-изток“, надясно по бул. "Марица-юг“, надясно по ул. "Чардафон“, надясно по ул. "Янко Сакъзов“, надясно по бул. "Васил Априлов“, надясно по бул. "Дунав“, наляво по ул. "Васил Левски“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Линия №26 (кв. "Изгрев" – кв. "Христо Смирненски"): бул. "Шести септември“, наляво по бул. "Източен“, надясно по бул. "Христо Ботев“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока: бул. "Христо Ботев“, наляво по бул. "Източен“, надясно по бул. "Шести септември“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Линия №27 (ЗХА "Родина" – кв. "Коматево"): бул. "България“, наляво по бул. "Васил Априлов“, надясно по бул. "Марица-юг“, наляво по бул. "Копривщица-изток“, наляво по бул. "Свобода“, надясно по бул. "Васил Априлов“, наляво по ул. "Захари Стоянов“, наляво по ул. "Гладстон“, надясно по ул. "Авксентий Велешки“, надясно по бул. "Христо Ботев“, Бетонния мост и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока: бул. "Македония“, спирка №42 – срещу магазин "Била 2",  десен завой  по бул. "Христо Ботев", наляво ул. "Авксентий Велешки“, наляво по ул. "Иван Вазов“, надясно по бул. "Руски“, наляво по ул. "Любен Каравелов“, надясно по бул. "Васил Априлов“, наляво по бул. "Свобода“, надясно по бул. "Копривщица-изток“, надясно по бул. "Марица-юг“, надясно по ул. "Чардафон“, надясно по ул. "Янко Сакъзов“, надясно по бул. "Васил Априлов“, направо по бул. "Васил Априлов“, надясно  по бул. "България“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Линия №37 (завод "Флавия" – кв. "Христо Смирненски"): ул. "Найчо Цанов“, наляво по бул. "Христо Ботев“, надясно по бул. "Васил Априлов“, наляво по бул. "Пещерско шосе" и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока: бул. "Пещерско шосе“, надясно по бул. "Васил Априлов“, наляво по бул. "Христо Ботев“, надясно по ул. "Найчо Цанов“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Линия №44 (ПУ "Паисий Хилендарски" – ЖР "Тракия"): бул. "България“, надясно по бул. "Васил Априлов“, надясно по бул. "Марица-юг“, наляво по бул. "Копривщица-изток“, наляво по бул. "Свобода“, надясно по бул. "Васил Априлов“, наляво по бул. "Христо Ботев“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока: бул. "Христо Ботев“, наляво по бул. "Васил Априлов“, наляво по бул. "Свобода“, надясно по бул. "Копривщица-изток“, надясно по бул. "Марица-юг“, надясно по ул. "Чардафон“, надясно по ул. "Янко Сакъзов“, надясно по бул. "Васил Априлов“, наляво по бул. "България“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Линия №93 (Стъкларски завод – ЖР "Тракия"): бул. "Васил Априлов“, надясно по бул. "Марица-юг“, наляво по бул. "Копривщица-изток“, наляво по бул. "Свобода“, надясно по бул. "Васил Априлов“, наляво по бул. "Христо Ботев“, наляво по бул. "Източен“, надясно по бул. "Княгиня Мария Луиза“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема..

В обратна посока: бул. "Княгиня Мария Луиза“, наляво по бул. "Източен“, надясно по бул. "Христо Ботев“, наляво по бул. "Васил Априлов“, наляво по бул. "Свобода“, надясно по бул. "Копривщица-изток“, надясно по бул. "Марица-юг“, надясно по ул. "Чардафон“, надясно по ул. "Янко Сакъзов“, надясно по бул. "Васил Априлов“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Линия №99 (ТК "Марица" – ЖР "Тракия"): ул. "Победа“, надясно по бул. "Дунав“, наляво по бул. "Васил Априлов“, надясно по бул. "Марица-юг“, наляво по бул. "Копривщица-изток“, наляво по бул. "Свобода“, надясно по бул. "Васил Априлов“, наляво по бул. "Христо Ботев“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока: бул. "Христо Ботев“, надясно по бул. "Васил Априлов“, наляво по бул. "Свобода“, надясно по бул. "Копривщица-изток“, надясно по бул. "Марица-юг“, надясно по ул. "Чардафон“, надясно по ул. "Янко Сакъзов“, надясно по бул. "Васил Априлов“, надясно по бул. "България“, наляво по ул. "Победа“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Линия №116 (кв. "Изгрев“ – Митница): бул. "Шести септември“, наляво по бул. "Източен“, надясно по бул. "Христо Ботев“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока: бул. "Христо Ботев“, наляво по бул. "Източен“, надясно по бул. "Шести септември“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Шофьорите са предупредени да спират на всички обозначени спирки. При нерегламентирано блокиране на посочените  кръстовища след 22:00 ч. автобусите ще продължат да се движат по променените маршрути.


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