Нов сблъсък с пострадали край Пловдив

Катастрофа с три автомобила е възникнала около 12.30 ч. в отсечката между Калековец и Стряма. По предварителни данни в болница за прегледи са откарани двама пострадали.



До изчакване на резултатите от медицинските прегледи местопроизшествието е запазено, а трафикът се насочва по обходен маршрут през АМ "Тракия".



Временно се ограничава движението и в двете посоки по път II-56 Калековец - Стряма поради ПТП, съобщиха и от АПИ. Обходният маршрут е през Калековец - път II-56 - Скутаре - път III-565 - Рогош - Шишманци - Раковски - Стряма и обратно.