Нина Николина представя "Кръстопът на културите" в Пловдив

На 24 януари от 19:00 ч. в Дома на културата "Борис Христов" ще се състои неповторимият концерт-спектакъл "Кръстопът на културите". Събитието е част от проекта на екипа на Нина Николина и "Пендара Прадакшънс", финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU.



Проектът представя многообразието на европейския фолклор чрез иновативен музикален прочит. Вдъхновител на идеята е самата Нина Николина, която заедно с Ансамбъл "Тракия“ и формация "Магическите гласове“, ще изгради музикален и културен мост между България, Хърватия, Албания, Гърция, Италия, Испания, Румъния и Украйна.



"В свят, който често сме разделени, музиката остава последната територия на истинското единство. "Заедно“ е състояние на духа, което превръща различните фолклорни пластове в обща история. На сцената ние не просто смесваме ритми от Балканите и Европа – ние изграждаме мостове и кръстосваме пътищата си. Вярвам, че когато сме заедно в изкуството, ставаме по-способни да бъдем заедно и в живота.“ – споделя самата Нина Николина като автор на концепцията на спектакъла.



Не случайно, че "Заедно“ е и името на проекта на Община Пловдив, който обединява множество и различни културни събития до края на месец март.



В спектакъла участват и някои от най-значимите имена от българската джаз и етно сцена: Калин Вельов (барабани/перкусии), Мартин Ташев (тромпет), Петър Йорданов – Бъни и Петър Миланов, Бисерка Пиларска и Таня Първанова (вокали).



Събитието е с вход свободен до изчерпване на местата в залата. Покани можете да намерите на касата в Дома на културата "Борис Христов“ от 20.01 (вторник).