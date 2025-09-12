ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Най-голямата болница в Пловдив ще провежда безплатни прегледи за туберкулоза
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:54Коментари (0)507
©
От 15 до 19 септември в Отделението по фтизиатрия към Клиниката по пневмология на УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив ще се проведе инициатива "Седмица на отворените врати“, насочена към профилактиката на туберкулозата.

Инициативата цели да насочи вниманието към необходимостта от ранна диагностика на заболяването, което и днес продължава да бъде сериозно предизвикателство за общественото здраве. Ранното откриване на туберкулозата – открита и латентна позволява бързо започване на лечение и ограничава риска от предаване на инфекцията.

Медицинските специалисти припомнят, че заболяването често протича със симптоми като упорита кашлица, отпадналост, нощно изпотяване, загуба на тегло и температура, но в част от случаите може да бъде и безсимптомно. Затова профилактичните прегледи са особено важни за хората от рискови групи или за тези, които са били в контакт с болен.

Всички желаещи ще имат възможност да се прегледат безплатно в часовия диапазон от 08:00 до 13:00 ч. Прегледите ще се осъществяват в База II на лечебното заведение, в сградата до Клиниката по инфекциозни болести.

Профилактиката включва не само навременни консултации със специалисти, но и редовна имунизация, пълноценен начин на живот, отказ от тютюнопушене и поддържане на добра лична и обществена хигиена.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Полицията в Пловдив с мерки за безопасност по време на празника в...
09:06 / 12.09.2025
На това място само фонтан с ябълка му трябва и наистина ще стане ...
09:02 / 12.09.2025
Пловдив посреща най-добрите български комици
23:15 / 11.09.2025
Певица от Пловдив стана жертва на нагла кражба
21:00 / 11.09.2025
Руска рулетка в Пловдив! Пешеходци между коли и влакове на бул. "...
19:57 / 11.09.2025
Нов спортен комплекс за 10 милиона лева ще изникне до езиковите г...
20:17 / 11.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
09:02 / 10.09.2025
Иван Звездев вече не е готвач
Иван Звездев вече не е готвач
16:34 / 11.09.2025
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г. 
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г. 
12:12 / 11.09.2025
Синоптикът Янков: Циганското лято започва от 26 октомври и продължава 20 дни
Синоптикът Янков: Циганското лято започва от 26 октомври и продължава 20 дни
11:33 / 11.09.2025
Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари стават 1 нов лев
Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари стават 1 нов лев
10:24 / 10.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:36 / 10.09.2025
Летище "Пловдив" стартира полети до две нови дестинации
Летище "Пловдив" стартира полети до две нови дестинации
17:01 / 10.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зверство срещу 18-годишно момиче
Туризъм
51-ото Народно събрание
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: