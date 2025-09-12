ЗАРЕЖДАНЕ...
|Най-голямата болница в Пловдив ще провежда безплатни прегледи за туберкулоза
Инициативата цели да насочи вниманието към необходимостта от ранна диагностика на заболяването, което и днес продължава да бъде сериозно предизвикателство за общественото здраве. Ранното откриване на туберкулозата – открита и латентна позволява бързо започване на лечение и ограничава риска от предаване на инфекцията.
Медицинските специалисти припомнят, че заболяването често протича със симптоми като упорита кашлица, отпадналост, нощно изпотяване, загуба на тегло и температура, но в част от случаите може да бъде и безсимптомно. Затова профилактичните прегледи са особено важни за хората от рискови групи или за тези, които са били в контакт с болен.
Всички желаещи ще имат възможност да се прегледат безплатно в часовия диапазон от 08:00 до 13:00 ч. Прегледите ще се осъществяват в База II на лечебното заведение, в сградата до Клиниката по инфекциозни болести.
Профилактиката включва не само навременни консултации със специалисти, но и редовна имунизация, пълноценен начин на живот, отказ от тютюнопушене и поддържане на добра лична и обществена хигиена.
