В последните години много хора забелязват рязкото покачване на наемите на недвижими имоти в Асеновград. Примерно, двустайни апартаменти в централната част на града вече се отдават под наем за около 400 евро, което е приблизително същата цена, която можете да срещнете в Пловдив.



На първо място, цените на имотите в България се определят от търсенето. В момента на пазара на имоти в цялата страна търсенето за покупка или за живеене под наем, е многократно по-високо от предлагането.



Близостта на Асеновград до Пловдив привлича много хора от по-малките населени места, които търсят удобно жилище за покупка или наем. Това увеличено търсене естествено води до по-високи наемни цени.



По данни НСИ от последното национално преброяване Асеновград е с население от около 45 000 души. Голяма част от тази бройка живее, но работи в Пловдив.



Според местни експерти в сферата на недвижимите имоти, наемите нарастват и заради общото покачване на цените на имотите и инфлацията. Качествени апартаменти с мебели и обзавеждане вече започват от около 250-350 евро, без включване на първи и последен наем.



От друга страна, някои жители смятат, че Асеновград се превръща в своеобразно предградие и спалня на Пловдив.



Много от хората, които живеят в най-големия необластен град в страната, са дошли от по-малки населени места, живеят под наем или са закупили апартаменти и къщи, но без да сменят постоянния си адрес. Тези нови жители формират значителен процент от населението и влияят директно върху търсенето и цените на имотите.



От друга страна, някои жители смятат, че градът е "скъп“ и заради брокерските практики - понякога цените на имотите се "надуват“ изкуствено. А това, съвсем разбираемо, допълнително усложнява достъпа до приемливи жилища за средностатистическия жител.



В същото време стандартът на живот в региона и заплатите остават сравнително ниски - за някои професии доходите достигат едва 750 евро на месец. А наемът и режийните разходи надхвърлят без проблем половината от месечния доход.



Това кара хората да се лишават от стоки и услуги, за да покрият основните си нужди. Пенсионерите без помощ от семейството се оказват особено уязвими.



Остава да виси въпросът дали тази тенденция ще продължи и как ще се отрази върху местния стандарт на живот.