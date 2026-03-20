Интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио " Фокус" с Мирослава Кацарова, организатор на "Пловдив джаз фест".



Каква е програмата за пролетното издание на "Пловдив джаз фест"? Какви изпълнители очакваме? Доколкото разбирам се задава един ден, в който всички в Пловдив ще слушат джаз?



Силно се надявам така да се получи. Това е нашата идея. Започваме тази година с първото пролетно издание на "Пловдив джаз фест". Това е 12-тата година на фестивала. Благодарение на тази възможност имаме удоволствието да активираме по-младата публика за пролетното издание, защото знаем, че джазът е музика, която не е популярна. Носи се славата, че това е жанр, който малко или много съдържа в себе си някаква доза елитарност. Но още от самото началото на на фестивала ние всички считаме, че това не е съвсем така, че джазът е музика, която може да се слуша от всички. Джазът е разбираемо изкуство и в крайна сметка младите хора могат да бъдат спечелени, като им се покажат тези красиви характеристики на джаза, а това са свободата и импровизацията. Какво по-привлекателно от това за един млад човек?



Започваме на 21 март с уъркшопове, ориентирани именно към най-младите джаз творци в България, които са избрали да се изявяват в лоното на тази музика. И това наистина са много талантливи млади хора.



Ние вече успяхме да направим селекцията на активните участници в рамките на пет уъркшопа с едни от най-добрите джаз музиканти в света и в България. Първо ще кажа имената на менторите, защото менторите са и тези, които ще изнесат и концертите. Започвам с "Грами" носителя Тейлър Ейгсти, който е един от най-добрите джаз пианисти в момента. Той спечели поредното си "Грами" през 2025 година и пристига тук освен за своя уъркшоп за пианисти и за концерт с една от най-модерните в момента съвременни вокалистки в областта на джаза, Гретчен Парлато, която понастоящем вече живее и работи в Лос Анджелис, но годините и в Ню Йорк също бяха много продуктивни, заедно с нейния съпруг Марк Джулиана. За съжаление той няма да пристигне в рамките на нашите уъркшопове, защото датите ни съвпадат с негово турне. Но пристигат само двамата - Тейлър Ейгсти и Гретчен Парлато, за уъркшопове, които ще бъдат в областта на съвременното вокално изкуство и съвременното пианистично такова, свързано и производно на джаза.



Двамата ще изнесат концерт на 22 март в Епископската базилика на Филиппопол. Тогава те ще могат да бъдат чути от по-широк кръг от хора. А преди това пък, на 21 март, те ще направят своите уъркшопове вечерта, във Bee Bop Café ще можем да чуем и видим нова формация, това е академичният джаз бенд към АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" със Мирослав Турийски, който е лидер на тази група - млади вокалисти и изпълнители. Това е много хубаво като инициатива, защото менторите от Академията се срещат на една сцена с младите студенти.



На 22 март ще можем да се насладим на вокалното изкуство на Давид Линкс, един от най-добрите съвременни европейски джаз певци. Той ще има своя уъркшоп на 22 март, за да направи пък на 23 март своя концерт с акустична версия. Това е много хубава колаборация на български музиканти с европейски и с американски, защото те ще направят един концерт отново в Епископска базилика на Филипопол. Това ще се случи само веднъж в рамките на пролетното издание на фестивала.



Това е проект, който е продуциран от нас и се надявам да има животи за в бъдеще. За този проект също така, както казах, акустична версия, знаете, че това е една легендарна българска джаз група. За нея специално от Съединените щати, от Ню Йорк, пристига Петър Славов, един от най-успешните български джаз музиканти.



Славов пристига, за да свири със своите колеги от "Акустична версия", но и за да направи своя уъркшоп на 23 март за млади джаз басисти. И вечерта ще може да чуем неговият специфичен проект "Акустична версия" с негова авторска музика, заедно с Мирослав Турийски и Христо Йоцов. Той е на 24 март във Bee Bop Café.



На 24 март, през деня пък, ще бъде дългоочакваният уъркшоп на легендарния Майк Стърн, един от най-добрите съвременни китаристи, който да даде нови посоки в това изкуство, свързано с китарното изразяване в областта на джаза, импровизационната музика. Знаете, че той е работил с Майл Дейвис, многократно е бил номиниран за "Грами". Той пристига тук със своята съпруга, една също много интересна личност, Лени Стърн - китаристка и певица, човек силно вдъхновен от африканската култура. С нея вече имах възможност да разговарям за изкуството и, тя също ще изнесе уъркшоп.



А Майк и Лени Стърн ще се срещнат с български джаз музиканти на сцената на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев". Това е тяхната концертна зала. Там ще можем да ги видим в компанията на Петър Славов, Владимир Кърпаров, който пристига специално от Берлин, и Стоян Янкулов-Стунджи - една формация, която наистина е създадена специално за Пловдив джаз фест. Това ще бъде голяма изненада, очакваме я с нетърпение. Техният уъркшоп ще бъде на 24 март, концертите са на 25 март.



А на 25 март, както Вие казахте, че се очаква да се включат повече пловдивчани в акцията ни - един ден в Пловдив да звучи само джаз. От колите ни, от домовете ни, от хотелите, от ресторантите, от магазините, от всички възможни обществени пространства, където музиката и без друго звучи. И така се надяваме да превърнем за един ден Пловдив в истинска столица на джаза. А заедно с това ще имаме възможност да чуем и бенда на един от най-добрите български джаз музиканти Вили Стоянов, който пък ще бъде качен на една подвижна платформа. И ще имаме възможност да го чуем. Подвижната платформа ще обикаля по улици, където имаме разрешение това да се случи. Ще ги чуем как музицират напълно в стилистиката на Нюорлеанската култура.



Това ще бъде страхотно, наистина празник на джаза ще бъде. Пак ще се върнем на този ден, но преди това ще ви питам още нещо. Сега чета от вашата програма, че по време на уъркшоповете самите ментори ще избират и участници, които да се включат в техните концерти.



Да, много силно се надяваме те да изберат такива, защото на концертите на Гретчен Парлато и Тейлър Ейгсти ще очакваме да има един или двама избраници, както и на концерта на Давид Линкс "Акустична версия". Майк Стърн също много е отворен към българските млади джаз инструменталисти. Има много голям интерес към неговия уъркшоп, има страхотни млади китаристи.



И това ще е изненада за всички нас. Силно се надяваме това да се случи и всички ментори да си харесат един, двама, трима, колкото те преценят.



А уъркшоповете безплатни ли ще са?



Да, всичко е безплатно. Уъркшоповете са безплатни, концертите са безплатни. За съжаление, концертите вече са разпределени като места, тъй като ние използвахме такава платформа за безплатни билети, за да избегнем струпването на много хора и една излишна суматоха преди всеки концерт. И всичките билети свършиха за няколко часа. Силно си пожелавам да бъде така и с платените билети. Това е програма, в правилата и в регламента на която е заложено всичко да бъде без комерсиална цел. Т.е. да не се извършва търговска дейност, а продажбата на билети е такава една дейност. И в регламента на тази програма това е изключено.



И сега искам да Ви задам един провокативен въпрос. Чуват се изказвания на музиканти, че едва ли не вече, дори и в световен мащаб, джазът малко отстъпва на някои по-съвременни стилове. Това така ли е, можем ли да го кажем?



Ами, джазът си остава като една емблематична музика на ХХ век, но продължава да се развива, защото това е импровизационната музика. Днес повече се говори за импровизационна музика, отколкото за джаз. Но джазът си остава емблема на метежното младо поколение. И винаги джазът е бил харесван от по-задълбочено свирещите млади хора, защото това не е музика, която изисква от теб да направиш нещо "едно към едно". Това е музика, която ти разрешава да бъдеш свободен, да импровизираш, да избягаш от всякакви граници, да не се подчиняваш. Това в същината си е една бунтарска музика. И след това, когато тази музика се развива през годините, тя започва да става повече музика за размишления, отколкото за танци. Разбира се, танцувалната и забавна музика винаги е с приоритет в съвремието, защото тя е много, много популярна. Джазът не е музика, която би могла да бъде крайно популярна. И въпреки това е разбираема, смислена музика, която за мен лично не е преставала да бъде символ на добрия вкус през последните три десетилетия.



Като че ли е по-претенциозна, смятат някои. Едва ли не е музика за отбрани.



Именно това е концепцията на Пловдив джаз фест - да отваря границите на публиките и аудиториите ни, защото искаме да покажем, че това може да бъде музика за хора, които да са едновременно с това и подготвени, но и от друга страна това е музика, която привлича заради духовността си, заради това, че е интересна, заради това, че крие в себе си различности. А това винаги е привлекателно за мислещите хора. И аз се надявам, знам със сигурност, че в Пловдив живеят хора, които имат такива интереси. И не случайно Пловдив открай време е градът на джаза и джаза се чувства у дома си в този град.



А не само от Пловдив, тук идват хора и от другаде, за да чуят?



Да, пътуват много хора от София, от Бургас, от Варна. Знам, че има такива хора, които специално ще пътуват. Но пък от друга страна самите пловдивчани също много обичат джаз.



А как точно подготвяте тази инициатива на 25-ти март навсякъде в Пловдив да звучи джаз? Как ще стане това приобщаване на заведения, салони и магазини и други?



Приобщаването е на принципа на убеждаването. Минават наши координатори, раздават рекламни материали и убеждават. Никой никого не е задължавал, това е една свободолюбива акция. Много хора реагират позитивно. Малко са тежи, които остават безразлични. Те са пренебрежимо малка част.



Смятате ли това да се превърне в традиция? Да остане нещо характерно за Пловдив, да има един такъв ден, в който да звучи само джаз?



Да, ако го превърнем в традиция, това би било чудесно. Сега започваме това с един нещо като експеримент. Ще се види как ще се развие, как ще бъде посрещнато, какви са трудностите, които не сме успели да предвидим предварително. Всичко това ще можем да го изследваме в процеса на работа.



Аз се радвам, че хората реагират така възторжено. Радват се, че някой нещо подобно е измислил и е решил да го предложи. Това винаги създава общност, усещане за общност. И мисля, че това е, от което много се нуждаем в това време, което е време разделно. Имаме тази възможност да реализираме през изкуството една общност.



Това с подвижната платформа също е доста оригинално. Откъде ще минава платформата? Нека да кажем някои от улиците!



Ами това са бул. "Руски","6-ти септември", "Цар Борис Трети Обединител" и т.н. Това са, общо взето, основните улици. Платформата ще се движи по тези улици в п-образен маршрут между 12 и 13.30 часа на 25 март.