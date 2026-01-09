ЗАРЕЖДАНЕ...
|Масово разочарование след първия епизод на новия български сериал
Въпреки голямата реклама и добрия актьорски състав продукцията очевидно е разочаровала зрителите. Коментарите в социалните мрежи са предимно негативни. Хората препоръчват да се прочете книгата, но не й да се гледа сериалът.
"Новият български тв сериал "Мамник" се оказа поредният мъчник. Дадох му шанс 20 минути, макар че още на втората със зле боядисаната червена коса на момичето и неизменното театралничене бе ясно, че няма да го бъде."
"Относно " Мамник " - страхотна книга и филм, който е абсолютен боклук. Съжалявам автора на книгата, какво фиаско!
Не бях гледал БГ кино от десетина години, след първи епизод на това много рекламирано чудо, няма да гледам БГ филми поне още 15 години."
"Издържах цял час - това е много за краткия човешки живот.
Тъмница, обичайната за български филм неразбираема реч, един разкъсан труп, музика, която трябва да ни плаши и трънчани говорят на окей.
Не става за гледане, а имало още 11 епизода."
"Чаках с нетърпение новия български сериал "Мамник“, защото съм фен на психохорър и психотрилър жанра. За съжаление не съм впечатлен. Куци и изнасилени диалози, които не носят информация за сюжета, а са направени само за да не мълчат героите. Музика и звуци, които се опитват да наслагват напрежение в моменти, в които такова няма, и странно защо изобщо се търси. Мудно начало, което вместо да те грабне и завладее, прави точно обратното – доскучава.
Единственият положителен коментар за продукцията, който ние видяхме, бе на журналиста Кристина Патрашкова.
