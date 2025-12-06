ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|МВР Пловдив с последна информация за свлачището
Plovdiv24.bg припомня, че днес заради продължителния дъжд, в района на трети тунел на път II-86 (Асеновград-Смолян) се е активирало свлачище. Паднала е земна маса върху платното за движение към град Смолян.
На място има полицейски служители, които регулират движението. Там са и представители на ОПУ-Пловдив, които разчистиха пътя.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Тежко положение: Наводнени кръстовища в Пловдив, свалачища затвор...
08:09 / 06.12.2025
Грижат се за 2100 пловдивчани със 12,4 млн. лева
08:00 / 06.12.2025
Сериозни пропуски прекратиха обществената поръчка за трансформаци...
07:43 / 06.12.2025
Наградиха изявени студенти от Юридическия факултет на Пловдивския...
22:15 / 05.12.2025
Брoкер: Купувачите да внимават с новите проекти, бързите сделки к...
21:05 / 05.12.2025
Симфониета Видин и хористите на Милка Толедова поднесоха коледни ...
16:52 / 05.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
17:01 / 05.12.2025
Историци настояват за празнуване на 1400 години българска държава
12:27 / 04.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS