МВР Пловдив с последна информация за свлачището

© Архив Свлачището между Асеновград и Смолян е разчистено, движението се нормализира. Тива съобщиха от пресцентъра на МВР - Пловдив.



Plovdiv24.bg припомня, че днес заради продължителния дъжд, в района на трети тунел на път II-86 (Асеновград-Смолян) се е активирало свлачище. Паднала е земна маса върху платното за движение към град Смолян.



На място има полицейски служители, които регулират движението. Там са и представители на ОПУ-Пловдив, които разчистиха пътя.