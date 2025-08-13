ЗАРЕЖДАНЕ...
|Култово заведение в сърцето на Пловдив се продава
Въпреки че няма как да не сте се досетили, то ще ви кажем, че става дума за кафенето към Римския стадион
Заведението предлага храна и напитки, разполага с капацитет от 90 места и е напълно оборудвано – включително кухня, бар и салон, като екипът от 8 души е готов да продължи работата към новия собственик
Цената, за която се продава, е 160,000 лева.
Въпреки това, мненията сред гражданите са разнопосочни. Някои смятат, че потенциалът на заведението е голям, а други го намират за трудно рентабилно. "Че то пред тази атракция ако не може да го изкарате на печалба, смятай“, коментират местни, докато други шеговито предлагат план Б – да се превърне в апартаменти, особено при растящите цени на имотите.
За някои обаче заведението вече не е култовото място от 90-те години и остава празно, а критиците дори отбелязват, че ако беше апетитно, нямаше да се стигне до обява за продажба.
