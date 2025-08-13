ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Култово заведение в сърцето на Пловдив се продава
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:42Коментари (0)1678
©
виж галерията
В центъра на Пловдив се продава заведение, разположено сред уникален паметник на културата – място, през което преминават туристи от цял свят.

Въпреки че няма как да не сте се досетили, то ще ви кажем, че става дума за кафенето към Римския стадион

Заведението предлага храна и напитки, разполага с капацитет от 90 места и е напълно оборудвано – включително кухня, бар и салон, като екипът от 8 души е готов да продължи работата към новия собственик

Цената, за която се продава, е 160,000 лева. 

Въпреки това, мненията сред гражданите са разнопосочни. Някои смятат, че потенциалът на заведението е голям, а други го намират за трудно рентабилно. "Че то пред тази атракция ако не може да го изкарате на печалба, смятай“, коментират местни, докато други шеговито предлагат план Б – да се превърне в апартаменти, особено при растящите цени на имотите.

За някои обаче заведението вече не е култовото място от 90-те години и остава празно, а критиците дори отбелязват, че ако беше апетитно, нямаше да се стигне до обява за продажба.


Още по темата: общо новини по темата: 166
25.07.2024 Шефът на "Общинска охрана" със становище след публикация на Plovdiv24.bg
20.07.2024 Охранител крещи на туристи и забранява достъпа до Римския стадион през заведението
18.07.2024 Барикадираха главния вход на Римски стадион
04.07.2024 ЧСИ продава сграда паметник на културата с римска археология на Главната в Пловдив
11.04.2023 Ударно започна почистването на един от туристическите обекти в Пловдив
17.02.2023 За един месец оправиха счупеното стъкло на Римския стадион в Пловдив
предишна страница [ 1/28 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Излезе официалната статистика за заплатите в Пловдив
11:18 / 13.08.2025
Сигнал: Общината с най-бурно строителство да задели ресурс, за да...
10:30 / 13.08.2025
Шеф oт най-голямата авиокомпания в България: Билетите ще поскъпна...
10:07 / 13.08.2025
Ромски фамилии от Пловдивско под специално наблюдение в борбата с...
08:50 / 13.08.2025
Къде е полицията?
08:35 / 13.08.2025
Временна организация на движение по бул."Васил Априлов" от днес
06:40 / 13.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
08:48 / 11.08.2025
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
10:42 / 11.08.2025
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
Певица се завърна в България след 8 години в САЩ
Певица се завърна в България след 8 години в САЩ
20:47 / 11.08.2025
Започна новото безсмислено риалити
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
Предприемач: Очаквах сметката да е около 5 лева, но на касата се оказа почти двойна
Предприемач: Очаквах сметката да е около 5 лева, но на касата се оказа почти двойна
09:20 / 11.08.2025
На днешния ден в Асеновград е роден първият човек в света, който вдигна три пъти собственото си тегло
На днешния ден в Асеновград е роден първият човек в света, който вдигна три пъти собственото си тегло
20:06 / 11.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Какво се случва с Международен панаир Пловдив
Изготвят стратегия за развитие на Летище Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: