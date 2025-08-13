© виж галерията В центъра на Пловдив се продава заведение, разположено сред уникален паметник на културата – място, през което преминават туристи от цял свят.



Въпреки че няма как да не сте се досетили, то ще ви кажем, че става дума за кафенето към Римския стадион



Заведението предлага храна и напитки, разполага с капацитет от 90 места и е напълно оборудвано – включително кухня, бар и салон, като екипът от 8 души е готов да продължи работата към новия собственик



Цената, за която се продава, е 160,000 лева.



Въпреки това, мненията сред гражданите са разнопосочни. Някои смятат, че потенциалът на заведението е голям, а други го намират за трудно рентабилно. "Че то пред тази атракция ако не може да го изкарате на печалба, смятай“, коментират местни, докато други шеговито предлагат план Б – да се превърне в апартаменти, особено при растящите цени на имотите.



За някои обаче заведението вече не е култовото място от 90-те години и остава празно, а критиците дори отбелязват, че ако беше апетитно, нямаше да се стигне до обява за продажба.