Kметът на "Тракия": Не бъдете толерантни към закононарушители, които правят квартала ни сметище

© Facebook Жителите на район "Тракия" сигнализират за системно непочистени кофи за боклук.



"Докога ще се търпи тази мизерия до 322 блок. Вече 4-ти ден и се увеличава. Децата ни играят в близост до това сметище!“, възмущават се те.



Кметът на зоната Георги Гатев веднага е решил проблема.



"Почистихме го, но вече има нови нерегламентирани боклуци извън контейнерите за смет."



Той апелира гражданите да сигнализат при нередности.



"Това е оформяне на нерегламентирано сметище от ваши съседи, което подлежи на санкция и глоба за нарушителя. Ще съм благодарен, ако ми пратите снимки на този, който си изхвърля отпадъците незаконно, а не на резултата от неспазването на правилата.



Разбира се, ще се ангажирам с оправянето на въпросното място, но молбата ми е да не бъдете толерантни към закононарушители, които правят квартала ни сметище.", казва още той.