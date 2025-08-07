ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Kметът на "Тракия": Не бъдете толерантни към закононарушители, които правят квартала ни сметище
"Докога ще се търпи тази мизерия до 322 блок. Вече 4-ти ден и се увеличава. Децата ни играят в близост до това сметище!“, възмущават се те.
Кметът на зоната Георги Гатев веднага е решил проблема.
"Почистихме го, но вече има нови нерегламентирани боклуци извън контейнерите за смет."
Той апелира гражданите да сигнализат при нередности.
"Това е оформяне на нерегламентирано сметище от ваши съседи, което подлежи на санкция и глоба за нарушителя. Ще съм благодарен, ако ми пратите снимки на този, който си изхвърля отпадъците незаконно, а не на резултата от неспазването на правилата.
Разбира се, ще се ангажирам с оправянето на въпросното място, но молбата ми е да не бъдете толерантни към закононарушители, които правят квартала ни сметище.", казва още той.
Коментари (2)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 7 мин.
0
преди 51 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Цената на билета за градския транспорт в Пловдив няма да се проме...
21:22 / 06.08.2025
Тежка катастрофа след "Скобелева майка" с бус, моторист и две кол...
18:58 / 06.08.2025
В Пловдив почина сценарист на "Каналето"
15:34 / 06.08.2025
Възраcтен шофьор навлезе в насрещното в улица в Пловдив, в болниц...
15:21 / 06.08.2025
Млада жена с церебрална парализа и висше образование търси своя п...
14:28 / 06.08.2025
5 фирми от цялата страна искат да ремонтират покрива на спортната...
16:34 / 06.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изненадващ звезден развод
12:29 / 05.08.2025
Проф. Кантарджиев: Не бива хората да оставят открита вода в съдове
12:14 / 05.08.2025
Тя отново би всякакви рекорди
09:31 / 06.08.2025
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
17:18 / 06.08.2025
Азис емоционално към дъщеря си: Ти си всичко, за което мечтаехме
10:24 / 05.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS