Кметът на Пловдив награди "Служител на месеца"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:01
© Община Пловдив
Кметът на Пловдив Костадин Димитров връчи плакет на Теодора Пейчинова, която заради своята изключителна всеотдайност, професионално отношение и ежедневна грижа в обслужването на гражданите бе избрана за "Служител на месеца“ за ноември.

На кратка церемония в сградата на Общината кметът поздрави Теодора Пейчинова, която е главен експерт в отдел "Методология, контрол и обобщаване на информацията" към дирекция "Счетоводство“ и подчерта значимостта на човешкия подход в публичната администрация.

"Усмивката скъсява дистанцията и заедно с отдадеността към работата помага за доброто обслужване, което гражданите очакват от нас. Затова за нас е важно да поощряваме хората, които показват, че професионализмът върви ръка за ръка с човешкото отношение“, посочи кметът Костадин Димитров.

Той допълни, че инициативата "Служител на месеца“ има за цел да насърчи добрите практики в администрацията и да подчертае приноса на служителите, които с ежедневната си работа подобряват общуването между институциите и гражданите.







