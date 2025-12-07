Кметът на Пловдив награди "Служител на месеца"

© Община Пловдив Кметът на Пловдив Костадин Димитров връчи плакет на Теодора Пейчинова, която заради своята изключителна всеотдайност, професионално отношение и ежедневна грижа в обслужването на гражданите бе избрана за "Служител на месеца“ за ноември.



На кратка церемония в сградата на Общината кметът поздрави Теодора Пейчинова, която е главен експерт в отдел "Методология, контрол и обобщаване на информацията" към дирекция "Счетоводство“ и подчерта значимостта на човешкия подход в публичната администрация.



"Усмивката скъсява дистанцията и заедно с отдадеността към работата помага за доброто обслужване, което гражданите очакват от нас. Затова за нас е важно да поощряваме хората, които показват, че професионализмът върви ръка за ръка с човешкото отношение“, посочи кметът Костадин Димитров.



Той допълни, че инициативата "Служител на месеца“ има за цел да насърчи добрите практики в администрацията и да подчертае приноса на служителите, които с ежедневната си работа подобряват общуването между институциите и гражданите.