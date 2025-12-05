ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Кметът Костадин Димитров с поздрав към пловдивските доброволци по случай празника им
В поздравлението си кметът подчертава значимата роля на доброволците, работещи при бедствия, пожари и извънредни ситуации, отбелязвайки че тяхната мисия да предотвратяват опасности, да реагират в критични моменти и да подпомагат овладяването на последиците е "благородна, отговорна и незаменима“.
"С професионализъм, дисциплина и човечност доброволците ежедневно доказват, че силата на общността се гради чрез доброта и готовност за действие“, посочи още кметът и изрази дълбоката благодарност на Община Пловдив за техния принос към сигурността и спокойствието на гражданите.
По случай празника Костадин Димитров пожела на пловдивските доброволци здраве, енергия и още много успешно реализирани инициативи.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
В Пловдив задържаха двама наркодилъри
11:39 / 05.12.2025
Виктор Янков, "Пловдив 2019": Градът ни е пример на национално ни...
11:34 / 05.12.2025
Suede и още няколко банди се присъединяват към фестивала PHILLGOO...
11:12 / 05.12.2025
Още една павирана улица в Пловдив вече е в историята
09:32 / 05.12.2025
Канят пловдивчани на турско кафе пред Джумая джамия
08:27 / 05.12.2025
И днес неудобство за гражданите при обслужване в пловдивската пол...
06:00 / 05.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Честито на Албена Денкова!
15:26 / 03.12.2025
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
22:28 / 03.12.2025
Български филм постави безпрецедентен рекорд в родното кино
09:21 / 03.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS