ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Изчистиха любими места за отдих на десетки семейства и млади хора в "Северен"
"Чистата и поддържана градска среда е наша обща отговорност. Когато всеки даде своя принос, резултатът е видим и заедно постигаме повече", подчерта кметът.
Участието на районната администрация е част от дългосрочните усилия за изграждане на по-зелена, приятна и здравословна среда за жителите. Парк "Сърнена гора" и парк "Красива България" са любимо място за отдих на десетки семейства и млади хора, а грижата за него показва, че добрият пример започва от личното отношение.
Район "Северен" благодари на всички доброволци, които се включиха. Подобни инициативи са доказателство, че когато обединим усилия, България може да бъде още по-чиста и красива.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Район "Южен" заблестя от чистота
14:04 / 20.09.2025
Голям успех за лекари от Пловдив, поставиха 3D принтирана изкуств...
12:54 / 20.09.2025
Маскиран открадна колело в центъра на Пловдив
12:42 / 20.09.2025
Отново затвориха пътя Старосел - Паничери заради пожар
11:16 / 20.09.2025
Пловдивски художници с изложба "Созопол на един дъх"
10:30 / 20.09.2025
"Алея на книгата" гостува в Пловдив!
09:41 / 20.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Димитър Рачков!
08:02 / 18.09.2025
Спряха производството на култов сапун в България
22:28 / 18.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS