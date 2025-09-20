© виж галерията И тази година район "Северен" активно се включи в националната кампания "Да изчистим България заедно". Кметът на района Венцислава Любенова даде личен пример, като заедно със служители на администрацията и доброволци се включи в почистването на парк "Сърнена гора" и парк "Красива България".



"Чистата и поддържана градска среда е наша обща отговорност. Когато всеки даде своя принос, резултатът е видим и заедно постигаме повече", подчерта кметът.



Участието на районната администрация е част от дългосрочните усилия за изграждане на по-зелена, приятна и здравословна среда за жителите. Парк "Сърнена гора" и парк "Красива България" са любимо място за отдих на десетки семейства и млади хора, а грижата за него показва, че добрият пример започва от личното отношение.



Район "Северен" благодари на всички доброволци, които се включиха. Подобни инициативи са доказателство, че когато обединим усилия, България може да бъде още по-чиста и красива.