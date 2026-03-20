"Италианският фестивал на красотата и прическата е най-авторитетната сцена за творчество, изкуство и бизнес в бюти индустрията. Тук не само се представят тенденции, а се формират вкусове, създават се стилове и посоки за развитие.“ С тези думи главният директор на Международен панаир Пловдив проф. д-р Иван Соколов откри 32-рото издание на престижния форум. Събитието започна днес в Палата №2 и ще продължи три дни.
Лентата на изложението беше прерязана от Н. Пр. Марчело Апичела, посланик на Република Италия в България, Елена Кристиано - собственик на Christian of Roma и Давиде Кристиано, собственик на David Professional. Те дадоха старт на тридневната програма, посветена на фризьорството, колористиката и новите тенденции в индустрията. Фестивалът е утвърдена ключова платформа за професионален обмен и иновации.
На церемонията присъстваха Виличка Гергова, заместник-областният управител Димитър Згуров, заместник-кметът на Пловдив Николай Душков, почетният консул на Италия в Пловдив Джузепе Де Франческо, директорът на Агенция ИЧЕ в София Андреа Д‘Андреа, председателят на Италианската търговска камара Алесандро Джерето и заместник-кметът на Казанлък Сребра Косева.
"С оборот от 17 милиарда евро италианската козметика има силен принос, като половината от производството е предназначено за чужди пазари. Тя съчетава качество, наука и творчество. Това е елемент от меката сила, която не налага, а приласкава, защото е желана. Тя е носител на култура, ценности, имидж и престиж“, заяви Н.Пр. Марчело Апичела.
Заместник областният управител Димитър Згуров подчерта значението на форума за имиджа на Пловдив. Той отбеляза, че събитието събира водещи имена от индустрията и носи международен престиж. Заместник-кметът Николай Душков акцентира върху ролята на форума в Международен панаир Пловдив като притегателен център за таланти и иновации. По думите му фестивалът утвърждава Пловдив като сцена за среща на идеи и професионализъм.
Фестивалът съчетава традиции и съвременни тенденции, среща топ специалисти с любители, дава възможност за изява и развитие, надгражда качества и повишава потенциала. "Сигурен съм, че и това издание ще се превърне в празник и незабравимо преживяване за всички“, каза още проф. д-р Иван Соколов.
Елена Кристияно, организатор на форума, допълни, че вече три десетилетия фестивалът продължава да бъде пространство, в което българските фризьори могат да се срещнат със световните тенденции, новите технологии и водещите имена в индустрията. Тя съобщи, че и тази година форумът носи и социално послание чрез партньорството с фондация "Светът на Мария“, която присъства със свои ръчно изработени изделия, създадени от хората с интелектуални затруднения, които организацията подкрепя чрез обучение, услуги за развитие и трудова заетост. Посланието на тазгодишното издание на фестивала е "красотата има истинска стойност, когато създава не само вдъхновение, но и подкрепа“.
Давиде Кристиано, съорганизатор на форума, връчи златни рози на Елена Кристиано за благородната кауза и на Саверио Палма – дългогодишен творчески и технически директор на BES. Той е участникът, присъствал на всички издания на фестивала досега.
Италиански фестивал на красотата и прическата в Пловдив
Още от Други
/
06:15
18.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.