© виж галерията От началото на април 2021 г. хотел "Империал" в Пловдив стана част от международната верига "Радисън Хотел Груп". Ето и официалното прессъобщение от Мартин Мелцер, директор "ПР и Комуникации", Централна и Южна Европа:



Radisson Hotel Group се гордее с първия си за България обект от най-новия бранд на веригата - Radisson individuals, създаден през 2020 година, за да открои неподражаемия стил и индивидуалност на хотелите по целия свят, доказали своята оригиналност и висок стандарт на обслужване.



Най-новото допълнение към динамичното портфолио на марката Radisson Individuals е хотел "Империал" Пловдив, ребрандиран като Imperial Hotel Plovdiv, a member of Radisson Individuals. От началото на месец април 2021г. пловдивският хотел прилага международното познание и опит и предоставя на своите гости обслужване, спрямо високите стандарти за качество на Radisson Hotel Group и политиката на Yes I Can! ( Да, аз мога!).



За здравето и сигурността на гостите, персонала и бизнес партньорите се спазва протокола за безопасност на хотелите в сътрудничество с SGS (водеща световна компания за проверяване, тестване и сертифициране). Всеки хотел, присъединяващ се към бранда Radisson Individuals, е избиран спрямо своите характеристики и подчертана индивидуалност.



"Много сме горди да отпразнуваме завръщането си в България! Създадохме Radisson Individuals в отговор на променящите се изисквания на съвременния пазар. Imperial Hotel Plovdiv, a member of Radisson Individuals е идеалното допълнение към многообразието на бранда и ще спомогне за бързото разширяване на Radisson Hotel Group в Югоизточна Европа. Присъединяването на хотела също така бележи и завръщането на бранда на българския пазар, което изключително ни радва.



Пловдив е оживен и богат с историята си град и ние сме много щастливи от възможността да работим с хотел Империал, който е добре познат в града" – заяви Yilmaz Yildirimlar, старши вицепрезидент Централна и Източна Европа, Русия и Турция към Radisson Hotel Group.



"За нас е чест да се присъединим към семейството с повече от 1 400 хотела на Radisson Hotel Group и да бъдем първият хотел в България, който е част от Radisson individuals. Щастливи сме да предложим на своите гости изключителното си гостоприемство и да направим престоя им в нашия богат на история и култураград запомнящ се.“, сподели Георги Тотев, генерален мениджър на Imperial Hotel Plovdiv, a member of Radisson Individuals.



Imperial Hotel Plovdiv, a member of Radisson Individuals посреща гости в един от най-старите градове в света, на пешеходно разстояние от културно-историческото сърце на град Пловдив.



Хотелът разполага с 194 просторни стаи за гости и апартаменти, с богат набор от допълнителни услуги за гостите си, като достъп до безплатен високоскоростен интернет и паркинг със станция за зареждане на автомобили Tesla. Съоръженията за отдих и хранене включват лоби бар и ресторант с местна кухня, както и уникален уиски бар "The Whisky Library“ с великолепна гледка към града и Родопите, където се предлагат над 350 вида уиски, включително редки малцове и лимитирани селекции.



Гостите имат достъп и до фитнес и уелнес център, включващ: парна баня, традиционна сауна, арома сауна и джакузи. В допълнение, хотел Imperial Hotel Plovdiv, a member of Radisson Individuals е и предпочитано място за организиране на бизнес срещи или специални събития, включително и за провеждане на сватбени тържества с красивата си и просторна градина.



Radisson Individuals е част от семейството на Radisson Hotel Group с над 1 500 хотела в 120 страни по света, към което спадат брандовете Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Park Plaza, Park Inn by Radisson и Country Inn & Suites by Radisson.