Граждани сигнализират за активна просия пред голям хипермаркет в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:42
© Facebook
Жители на Пловдив сигнализират за случаи на просене в големи търговски обекти, включително в супермаркети. Според някои свидетели, групи хора, включително млади и възрастни, някои от които с видими увреждания, се позиционират пред касите и получават пари от минувачите.

Някои от гражданите изразяват недоволство и призовават за по-ясни правила относно просенето на обществени места.

"Румънци ca и са из целия Пловдив. 2-3 момичета на инвалидни колички, баща с дете, баба с дете и майка с дете. За по малко от 30 минути тази направи повече пари, отколкото аз за цял ден. Не им давайте пари. Вътре в магазина на касата на има кутия за деца", сигнализират граждани, които са видели въпросните просяци в обекта на веригата "Кауфланд" в район "Южен" в Пловдив.

От полицията и социалните служби напомнят, че просенето не е незаконно, но се следят случаи на принуда или измама. Гражданите се съветват да използват официални канали за подпомагане на хора в нужда.







Докато продължавате да хрантутите тези паразити, все повече ще стават. Много по-лесно е да виеш жално, отколкото да се хванеш да работиш.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Статистика: