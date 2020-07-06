ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
 COVID-19 в Пловдив и областтаCOVID-19 в България COVID-19 по Света
Заразени: Починали: Излекувани: Заразени: Починали: Излекувани: Заразени: Починали: Излекувани:
27 6 (22.2%) 103 5 740 246 (4.3%) 2 915 11 571 720 537 045 (4.6%) 6 542 708
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
График за почистване на дъждоприемните шахти в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:22 / 06.07.2020Коментари (0)295
©
И тази седмица почистването на дъждоприемните шахти продължава по график. Сигнали за липсващи или счупени капаци, както и за запушени шахти, гражданите могат да подават на телефон 032/675 817.

Ето къде ще работят екипите:

На 6 юли (понеделник): бул. "Княгиня Мария Луиза", бул. "Цариградско шосе" и надлез "Скобелева майка"; бул. "Васил Априлов"; район "Източен" – пространството между бул. "Освобождение", бул. "Санкт Петербург", бул. "Източен" и бул. "Цариградско шосе".

На 7 юли (вторник): бул. "Цар Борис III Обединител", подлез на бул. "Шести септември" и бул. "Цар Борис III Обединител"; район "Източен" – пространството между бул. "Освобождение", бул. "Санкт Петербург", бул. "Източен" и бул. "Цариградско шосе".

На 8 и 9 юли (сряда и четвъртък): район "Централен" – в пространството между бул. "Цар Борис III Обединител", бул. "Христо Ботев", бул. "Руски" и ул. "Гладстон"; район "Западен" – в пространството между бул. "Копривщица", бул. "Пещерско шосе" и ул. "Ясна поляна"; район "Тракия" – микрорайон А9 и бул. "Княз Борис I".

На 10 юли (петък): ул. "Менделеев", бул. "Асеновградско шосе"; район "Западен" – в пространството между бул. "Копривщица", северната страна на железопътната линия, ул. "Царевец" и бул. "Пещерско шосе"; район "Тракия" – микрорайони А5 и А6.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
5 нови случая на коронавирус в Пловдив
07:28 / 06.07.2020
Наводнен е ключов изход за Пловдив, ще се повтори ли кошмарът от ...
17:32 / 05.07.2020
Мощен порой се излива край Пловдив
17:18 / 05.07.2020
Опасен ТИР шпори из булевардите в Пловдив, читател се притесни
16:25 / 05.07.2020
Задава ли се лятна гръмотевична буря към Пловдив?
16:15 / 05.07.2020
Концерт на Акведукта на хълм Бунарджика зарадва пловдивчани
12:26 / 05.07.2020

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Юли 2020 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Шефът на "Пирогов" с прогноза, която цяла България чакаше
10:35 / 04.07.2020
Рекорд: За първи път толкова много новозаразени с коронавирус за 24 часа в България
05:34 / 04.07.2020
Цяла България се моли за съпругата и детето на трагично загиналия полицейски началник
17:02 / 05.07.2020
ПР-ката на Борисов: Г-н премиер, следи ни дрон! Отговорът му култов: На Радев е!
12:35 / 05.07.2020
Спасихме ли летния сезон? Плажовете по родното море са пълни, няма свободни хотели
14:53 / 04.07.2020
Къци Вапцаров извади невероятен късмет, получава 400 бона от държавата
15:25 / 04.07.2020
Бившата вокалистка на Слави най-после си намери място, пуска първи проект в "Пайнер“
14:29 / 04.07.2020
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ФК Спартак (Пд), сезон 2019/2020
Грипна епидемия обхвана страната
Българин е убит от ултраси на ПАОК
Лято 2020 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Каква оценка бихте поставили на кмета Здравко Димитров след над 200 дни управление?
Слаб 2
Среден 3
Добър 4
Много добър 5
Отличен 6
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти
За реклама
Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - 2019 Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: