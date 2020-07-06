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|График за почистване на дъждоприемните шахти в Пловдив
Ето къде ще работят екипите:
На 6 юли (понеделник): бул. "Княгиня Мария Луиза", бул. "Цариградско шосе" и надлез "Скобелева майка"; бул. "Васил Априлов"; район "Източен" – пространството между бул. "Освобождение", бул. "Санкт Петербург", бул. "Източен" и бул. "Цариградско шосе".
На 7 юли (вторник): бул. "Цар Борис III Обединител", подлез на бул. "Шести септември" и бул. "Цар Борис III Обединител"; район "Източен" – пространството между бул. "Освобождение", бул. "Санкт Петербург", бул. "Източен" и бул. "Цариградско шосе".
На 8 и 9 юли (сряда и четвъртък): район "Централен" – в пространството между бул. "Цар Борис III Обединител", бул. "Христо Ботев", бул. "Руски" и ул. "Гладстон"; район "Западен" – в пространството между бул. "Копривщица", бул. "Пещерско шосе" и ул. "Ясна поляна"; район "Тракия" – микрорайон А9 и бул. "Княз Борис I".
На 10 юли (петък): ул. "Менделеев", бул. "Асеновградско шосе"; район "Западен" – в пространството между бул. "Копривщица", северната страна на железопътната линия, ул. "Царевец" и бул. "Пещерско шосе"; район "Тракия" – микрорайони А5 и А6.
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