График за почистване на дъждоприемните шахти в Пловдив

© И тази седмица почистването на дъждоприемните шахти продължава по график. Сигнали за липсващи или счупени капаци, както и за запушени шахти, гражданите могат да подават на телефон 032/675 817.



Ето къде ще работят екипите:



На 6 юли (понеделник): бул. "Княгиня Мария Луиза", бул. "Цариградско шосе" и надлез "Скобелева майка"; бул. "Васил Априлов"; район "Източен" – пространството между бул. "Освобождение", бул. "Санкт Петербург", бул. "Източен" и бул. "Цариградско шосе".



На 7 юли (вторник): бул. "Цар Борис III Обединител", подлез на бул. "Шести септември" и бул. "Цар Борис III Обединител"; район "Източен" – пространството между бул. "Освобождение", бул. "Санкт Петербург", бул. "Източен" и бул. "Цариградско шосе".



На 8 и 9 юли (сряда и четвъртък): район "Централен" – в пространството между бул. "Цар Борис III Обединител", бул. "Христо Ботев", бул. "Руски" и ул. "Гладстон"; район "Западен" – в пространството между бул. "Копривщица", бул. "Пещерско шосе" и ул. "Ясна поляна"; район "Тракия" – микрорайон А9 и бул. "Княз Борис I".



На 10 юли (петък): ул. "Менделеев", бул. "Асеновградско шосе"; район "Западен" – в пространството между бул. "Копривщица", северната страна на железопътната линия, ул. "Царевец" и бул. "Пещерско шосе"; район "Тракия" – микрорайони А5 и А6.