ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Гледайте новия много интересен епизод на "Истината за Пловдив"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:07Коментари (0)449
©
Любопитен гост е поредният събеседник на общинския съветник Слави Георгиев в неговия нов подкаст, посветен на Пловдив и темите, които вълнуват жителите на хилядолетния град.

В епизод 4 на "Истината за Пловдив" гост е доц.д-р Костадин Кисьов, директор на Археологически музей-Пловдив. 

В времето на фалша, спекулации и откровените измислици, един динамичен разговор за миналото на Пловдив и неоспоримите факти могат да накарат гражданите да се замислят познават ли мястото, където живеят.

Подкастът отговоря на въпросите:

Колко хилядолетия пр.н.е. започва животът в Пловдив?

По-старо ли е Небет тепе спрямо атинския Акропол?

Имало ли е в Пловдив живот, по-стар от Трихълмието?

Чие е Панагюрското съкровище и защо често отсъства от Пловдив?

Защо само 1% от експонатите на Археологическия музей са изложени и знаете ли колко точно експоната притежава Археологическият музей?

Пригодна ли е сградата на БНБ за ползване от Археологическия музей, кой води преговорите и документацията и кога най-рано може да се случи това?

Докъде се е разпростирал Пловдив в древността и колко сателитни селища е имал.

Откъде е минавала река Марица и винаги ли е била на това място?

Какво е имало на тепетата в действителност?







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Кметът на "Северен" отговори за паркинга на улица "Братя Търневи"...
13:25 / 23.02.2026
Взломна кражба от вендинг машина в пловдивска гимназия
12:58 / 23.02.2026
Предлагат виртуозния цигулар Мичо Димитров за почетен гражданин н...
12:21 / 23.02.2026
Защитниците на Георги Георгиев искат пореден отвод
10:32 / 23.02.2026
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в цели...
10:14 / 23.02.2026
Анализират възможните терени за изграждане на буферни паркинги на...
08:10 / 23.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Бивш шеф на ДАНС посочи два детайла от Петрохан, които почти никой не забеляза!
Бивш шеф на ДАНС посочи два детайла от Петрохан, които почти никой не забеляза!
19:23 / 21.02.2026
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
13:55 / 21.02.2026
"Саграда Фамилия" достигна връхната си точка 144 години след началото на строителството
"Саграда Фамилия" достигна връхната си точка 144 години след началото на строителството
11:59 / 21.02.2026
Дянков: Съкратете още в понеделник 6 хиляди пенсионери и ще имате 300 милиона евро. Радев го виждам като премиер
Дянков: Съкратете още в понеделник 6 хиляди пенсионери и ще имате 300 милиона евро. Радев го виждам като премиер
11:44 / 21.02.2026
Заради дъждовете затвориха път в Пловдивско
Заради дъждовете затвориха път в Пловдивско
17:59 / 21.02.2026
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
11:36 / 23.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Пловдив - с най-мръсен въздух в ЕС
Парламентарни избори 2026
Три трупа са открити в хижа
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: