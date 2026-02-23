Гледайте новия много интересен епизод на "Истината за Пловдив"

© Любопитен гост е поредният събеседник на общинския съветник Слави Георгиев в неговия нов подкаст, посветен на Пловдив и темите, които вълнуват жителите на хилядолетния град.



В епизод 4 на "Истината за Пловдив" гост е доц.д-р Костадин Кисьов, директор на Археологически музей-Пловдив.



В времето на фалша, спекулации и откровените измислици, един динамичен разговор за миналото на Пловдив и неоспоримите факти могат да накарат гражданите да се замислят познават ли мястото, където живеят.



Подкастът отговоря на въпросите:



Колко хилядолетия пр.н.е. започва животът в Пловдив?



По-старо ли е Небет тепе спрямо атинския Акропол?



Имало ли е в Пловдив живот, по-стар от Трихълмието?



Чие е Панагюрското съкровище и защо често отсъства от Пловдив?



Защо само 1% от експонатите на Археологическия музей са изложени и знаете ли колко точно експоната притежава Археологическият музей?



Пригодна ли е сградата на БНБ за ползване от Археологическия музей, кой води преговорите и документацията и кога най-рано може да се случи това?



Докъде се е разпростирал Пловдив в древността и колко сателитни селища е имал.



Откъде е минавала река Марица и винаги ли е била на това място?



Какво е имало на тепетата в действителност?