Евакуация в заведение в Пловдив! Очевидец: Пуснаха нещо по вентилацията, всички тръгнахме към изхода!

© Plovdiv24.bg Посетителите на заведение в Пловдив са се евакуирани малко след полунощ днес, научи Plovdiv24.bg. Причината - неприятна задушлива миризма. Даваме думата на пловдивчанин, който е бил очевидец на ситуацията:



"Обгазиха цялото "Сипи" в "Капана". Всички се евакуирахме навън. Започнахме да кашляме, да ни люти. Явно бяха пуснали нещо по вентилацията. И хората изведнъж се затичаха към изхода. Може би бе лютив спрей. Не се знае.



Заведението бе изключително пълно, в момента е едно от най-посещаваните. Вероятно над 100 души човека имаше вътре. Изведнъж всички започнаха да кашлят, тръгна да ни люти, започнаха да бягат навън - персонал, всякакви хора. На вратата се беше образувала тапа от хора, едва излязохме. Доста хора даже си зарязаха вещите вътре и побягнаха.



Без да са си платили сметките, без нищо. Доколкото разбрах, на някои хора им е станало нещо на очите. Заведението се изпразни почти изцяло. За щастие нямаше сериозно пострадали, поне аз не разполагам с такава информация. Половин час след като се изнесохме, още имаше кашлящи хора по улиците", разказа подробно човекът.