ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Евакуация в заведение в Пловдив! Очевидец: Пуснаха нещо по вентилацията, всички тръгнахме към изхода!
"Обгазиха цялото "Сипи" в "Капана". Всички се евакуирахме навън. Започнахме да кашляме, да ни люти. Явно бяха пуснали нещо по вентилацията. И хората изведнъж се затичаха към изхода. Може би бе лютив спрей. Не се знае.
Заведението бе изключително пълно, в момента е едно от най-посещаваните. Вероятно над 100 души човека имаше вътре. Изведнъж всички започнаха да кашлят, тръгна да ни люти, започнаха да бягат навън - персонал, всякакви хора. На вратата се беше образувала тапа от хора, едва излязохме. Доста хора даже си зарязаха вещите вътре и побягнаха.
Без да са си платили сметките, без нищо. Доколкото разбрах, на някои хора им е станало нещо на очите. Заведението се изпразни почти изцяло. За щастие нямаше сериозно пострадали, поне аз не разполагам с такава информация. Половин час след като се изнесохме, още имаше кашлящи хора по улиците", разказа подробно човекът.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдив с още една инициатива
07:00 / 22.11.2025
Район "Северен" в Пловдив отличи своите будители
22:31 / 21.11.2025
Преминаването през това място в Пловдив е невъзможно и доста непр...
21:18 / 21.11.2025
Пловдивска компания, която е на пазара от 30 години, е пред фалит...
21:01 / 21.11.2025
Родителите на младия мъж, убит от най-добрия си приятел: В момент...
17:19 / 21.11.2025
Пловдивчанка седна в заведение, но нахални създания развалиха веч...
17:12 / 21.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
09:24 / 21.11.2025
Появиха се заедно на червения килим за първи път от две години
15:03 / 20.11.2025
Сигнал: Любимото "Хепи" ни цака с цените по много хитър начин
17:22 / 21.11.2025
Очевидец: Труп на жена лежи на тротоар в "Смирненски"
08:56 / 21.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS