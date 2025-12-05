© виж галерията Днес се проведе националната конференция "Пътища към щастието на децата“, организирана от Детска градина "Щастливо детство“ в Пловдив. Форумът събра на едно място педагози, директори, психолози, експерти по ранно детско развитие и представители на местната власт, които обмениха реални практики, опит и идеи, свързани с щастието и развитието на децата.



Начало на конференцията като домакин даде Евгения Попиванова – директор на детското заведение, която подчерта важността на общността от детски градини, носещи едно и също име, но работещи в различни социални и културни условия.



Официални гости бяха Емил Русинов – кмет на район "Източен“, инж. Атанас Ташков – заместник-областен управител на Пловдивска област, Николай Чунчуков – главен секретар на Областна администрация – Пловдив, Георги Гатев – кмет на район "Тракия“, Стефка Симеонова – гл. експерт "Образование и култура“ в район "Източен“, представител от отдел "Образование“ и други.



"Образованието на децата и добрите условия в детските градини са приоритет за нас от район "Източен“ и като кмет винаги съм подкрепял ранното детско образование и директорите на детските заведения. Ще продължавам да ви бъда опора и с каквото мога да ви помагам“, сподели Русинов.



Останалите гости също отправиха приветствия и акцентираха върху ключовата роля на ранното образование за бъдещото развитие на децата.



В рамките на събитието бяха представени добри практики от детски градини от различни региони на страната, носещи името "Щастливо детство“, което придаде уникален, обединяващ характер на конференцията.



ДГ "Щастливо детство“ – с. Долни Луковит, област Плевен привлече силно внимание с практиката си за отглеждане на зеленчуци в двора на градината. "Чрез нея децата се учат на грижа за природата, трудови навици и връзка с истинската храна“, споделиха от екипа на детското заведение. Представени бяха и предизвикателствата, с които работят ежедневно – разнообразна етническа среда, социални различия и необходимост от езикова подкрепа.



ДГ "Щастливо детство“ – гр. Раковски наблягат на творческата изява и занимания, които стимулират увереност и самостоятелност у децата, а от детската градина от с. Тополово, община Асеновград, педагогическият екип също показа свои добри практики. Представените модели акцентираха върху взаимодействието с природата, развитието на социалните умения и методи за позитивна дисциплина и сплотяване споделяйки ритуали от нашите празници и традиции.



Преди финала на конференцията от "Щастливо детство“ – Пловдив споделиха свои утвърдени подходи, свързани с развиване на емоционалната интелигентност и включване на семейството в образователния процес, като изключително важен момент.



В дискусионната част участниците обмениха не само успешни примери, но и реални трудности, свързани с работата в различни социални контексти. Форумът даде възможност за откровен професионален диалог и очерта пътища за бъдещи партньорства между детските градини.