ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Детска градина в Пловдив организира конференция по въпросите за щастието на децата
Начало на конференцията като домакин даде Евгения Попиванова – директор на детското заведение, която подчерта важността на общността от детски градини, носещи едно и също име, но работещи в различни социални и културни условия.
Официални гости бяха Емил Русинов – кмет на район "Източен“, инж. Атанас Ташков – заместник-областен управител на Пловдивска област, Николай Чунчуков – главен секретар на Областна администрация – Пловдив, Георги Гатев – кмет на район "Тракия“, Стефка Симеонова – гл. експерт "Образование и култура“ в район "Източен“, представител от отдел "Образование“ и други.
"Образованието на децата и добрите условия в детските градини са приоритет за нас от район "Източен“ и като кмет винаги съм подкрепял ранното детско образование и директорите на детските заведения. Ще продължавам да ви бъда опора и с каквото мога да ви помагам“, сподели Русинов.
Останалите гости също отправиха приветствия и акцентираха върху ключовата роля на ранното образование за бъдещото развитие на децата.
В рамките на събитието бяха представени добри практики от детски градини от различни региони на страната, носещи името "Щастливо детство“, което придаде уникален, обединяващ характер на конференцията.
ДГ "Щастливо детство“ – с. Долни Луковит, област Плевен привлече силно внимание с практиката си за отглеждане на зеленчуци в двора на градината. "Чрез нея децата се учат на грижа за природата, трудови навици и връзка с истинската храна“, споделиха от екипа на детското заведение. Представени бяха и предизвикателствата, с които работят ежедневно – разнообразна етническа среда, социални различия и необходимост от езикова подкрепа.
ДГ "Щастливо детство“ – гр. Раковски наблягат на творческата изява и занимания, които стимулират увереност и самостоятелност у децата, а от детската градина от с. Тополово, община Асеновград, педагогическият екип също показа свои добри практики. Представените модели акцентираха върху взаимодействието с природата, развитието на социалните умения и методи за позитивна дисциплина и сплотяване споделяйки ритуали от нашите празници и традиции.
Преди финала на конференцията от "Щастливо детство“ – Пловдив споделиха свои утвърдени подходи, свързани с развиване на емоционалната интелигентност и включване на семейството в образователния процес, като изключително важен момент.
В дискусионната част участниците обмениха не само успешни примери, но и реални трудности, свързани с работата в различни социални контексти. Форумът даде възможност за откровен професионален диалог и очерта пътища за бъдещи партньорства между детските градини.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Симфониета Видин и хористите на Милка Толедова поднесоха коледни ...
16:52 / 05.12.2025
Общински съветник: Информацията към момента е притеснителна, изис...
15:33 / 05.12.2025
Кметове и консул пиха турско кафе в Пловдив
16:53 / 05.12.2025
Адвокат от Пловдив: Ринго си отиде внезапно, дано си на по-добро ...
14:52 / 05.12.2025
Огромен корупционен скандал за десетки милиони разтриса Пловдив
14:08 / 05.12.2025
Не, това не е Ню Йорк, нито Лондон - Пловдив е!
14:04 / 05.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Албена Денкова!
15:26 / 03.12.2025
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
22:28 / 03.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS