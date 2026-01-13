Брокер от Пловдив: Пълен отврат, така няма да стане!

© Интересно мнение изказа пловдивчанинът Мирослав Язов, експерт с над 25-годишен опит в сферата на сделките с недвижими имоти и собственик на агенция за такива. Причината - липса на толерантност у хората, когато става дума за различно мнение например:



Изключително съм възмутен от тоталната липса на каквато и да е толерантност у българина. Постоянно чета примери как, ако някой има различно мнение от него, е тъпанар, малоумник и как не става нищо от него.



И ги виждам и по всякаквите магазини, инстанции и институции, които посещавам, недай си Боже човек да сбърка или да се забави - край. А отсреща - претенции, претенции, претенции и злоба!



Пълен отврат!! Така няма да стане, пичове и мадами, просто няма да стане!