|Брокер от Пловдив: Пълен отврат, така няма да стане!
Изключително съм възмутен от тоталната липса на каквато и да е толерантност у българина. Постоянно чета примери как, ако някой има различно мнение от него, е тъпанар, малоумник и как не става нищо от него.
И ги виждам и по всякаквите магазини, инстанции и институции, които посещавам, недай си Боже човек да сбърка или да се забави - край. А отсреща - претенции, претенции, претенции и злоба!
Пълен отврат!! Така няма да стане, пичове и мадами, просто няма да стане!
