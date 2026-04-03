Пловдив отново доказва, че е град с голямо сърце. В самия център, до сградата на Централната поща, една малка общност от хора с огромни сърца се е събрала с една единствена, но съдбоносна цел – да подаде ръка на Алекс в неговата битка за бъдеще. Всеки ръчно изработен предмет на щанда е зареден с особена енергия. Тук няма просто "украшения". Всяка малка фигурка и всеки прецизно изработен детайл носят в себе си вяра и искрено желание за помощ, споделят организаторите. Те са материален израз на надеждата за живот – онази надежда, която ни напомня, че чудесата са възможни, когато се случват заедно.

Животът често ни поднася изпитания, за които никой не е подготвен. Но точно в тези най-трудни моменти се проявява истинската ни същност. Зад благотворителния базар стоят доброволци, които вярват, че никой не трябва да извървява тежкия път сам, научи Plovdiv24.bg. В забързаното ни ежедневие този кът на добротата се превръща в пристан на състраданието и чистата човечност.

Нека покажем, че доброто не е просто дума, а действие. Всеки жест, всяко отделено време и всяка покупка от базара са стъпка към победата на Алекс. Вашето присъствие на площада до Пощата е доказателство, че когато сме заедно, сме по-силни от всяко изпитание, споделят още организаторите на базара.

Алекс се е родил в края на 6-ти месец на 15 юни 2010 година, с тегло едва 850 грама и се е наложило да прекара цели два месеца в кувьоз. Растежът му се е забавял спрямо другите деца, но докторите в Димитровград са казвали на майка му Галя, че ще ги настигне. На година и два месеца детски невролог в Пловдив им съобщава диагнозата - детска церебрална парализа. Диагнозата е потвърдена след второ мнение в София. Алекс вече има три операции – една в България, а другите в Русия и Сърбия от руски лекари. В момента Алекс има нужда от средства за всекидневна рехабилитация и скъпоструващи аминокиселини.

Всеки, който иска да помогне на Алекс да проходи може да го направи ТУК.