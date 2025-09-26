Авариен ремонт на ВиК ограничава движението "Прослав"

© Plovdiv24.bg Илюстративна снимка От ОП "Организация и контрол на транспорта" съобщават, че във връзка с авариен ремонт на ВиК на 27 септември /събота/ от 09:00 ч. до 17:00 ч. в кв. "Прослав" се спира движението по ул. "Битоля" - между ул. "Космос" и ул. "Борис Петров"



Маршрутите на автобусни линии № 6, 15, 24, 66 и 222 от вътрешноградския транспорт се променят както следва:



Посока: Юг – Север



Улица "Елена", спирка №180 – Прослав 2 – училище, ляв завой по ул. "Елин Пелин" спирка №486 - "Елена", спирка №145 – ул "Елин Пелин" (читалището), обратен завой по ул. "Елин Пелин", десен завой по ул. "Елена", десен завой по ул. "Борис Петров", ляв завой по ул. "Просвета" и по маршрута определен с общинската транспортна схема.



В обратна посока маршрутът остава непроменен.