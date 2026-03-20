Собствениците на кучето Пухчо все още го издирват. Във фейсбук групата "Забелязано в Пловдив" те продължават с постовете си по неговото намиране и връщане вкъщи, видя Plovdiv24.bg.



Животното е изгубено преди 4 дни в района "Брезовско шосе" и е със синя каишка, то е на 1 година и 9 месеца.



Пловдивчани коментират собствениците да не спират да го търся, както и да отидат до общинския приют. В коментарите обаче става ясно, че там няма хванато такова куче, както и в момента няма и място, където то да бъде прибрано.



Няколко човека споделят, че са го виждали на различни локации в кв. "Гагарин".



Ако го видите или намерите Пухчо, обадете се на тел.0887746829, умоляват собствениците му.



