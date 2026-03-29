Автор: Гено Петров 14:48 / 29.03.2026

Дисциплинарното уволнение е най-тежката мярка, която работодателят може да наложи при нарушение на трудовата дисциплина. То води до незабавно прекратяване на трудовото правоотношение от момента, в който заповедта бъде връчена на служителя. Именно поради сериозните последици законът поставя строги изисквания както за основанията, така и за процедурата, която трябва да бъде спазена. Темата разяснява адвокат Станислав Йовков от Пловдив в един от своите постове в страницата си във фейсбук.



До подобна санкция може да се стигне при различни нарушения, които се считат за съществени - например системно неспазване на работното време, неявяване на работа, злоупотреба с доверие или разпространение на поверителна информация. Във всички случаи обаче работодателят е длъжен да докаже конкретното нарушение и да обоснове решението си.



Процедурата по налагане на дисциплинарно уволнение не е формалност, а задължително условие за неговата законосъобразност. Преди да се пристъпи към уволнение, работодателят трябва да поиска обяснения от служителя, като ясно посочи какво нарушение се твърди. Работникът има право да изложи своята позиция и да представи доказателства. Ако това право бъде нарушено и служителят не бъде изслушан, уволнението подлежи на отмяна от съда без разглеждане на самия спор по същество, освен ако лицето изрично не е отказало да даде обяснения.



Следващата стъпка е издаването на писмена и мотивирана заповед, в която трябва да бъдат конкретизирани нарушението, моментът на извършването му и правното основание за налагане на наказанието. При липса на някой от тези елементи уволнението се счита за незаконно. Самата заповед трябва да бъде връчена по надлежния ред, така че служителят да бъде надлежно уведомен.



Съществуват и ясни срокове, които работодателят е длъжен да спази. Дисциплинарното наказание може да бъде наложено в рамките на два месеца от откриването на нарушението, но не по-късно от една година от извършването му. В определени случаи законът предвижда и специална закрила за някои категории работници, което изисква допълнително разрешение от компетентните органи.



Ако служителят счита, че уволнението е неправомерно, той разполага с правото да го оспори пред съда в двумесечен срок от получаването на заповедта. В рамките на съдебното производство може да се иска признаване на уволнението за незаконно, неговата отмяна, възстановяване на работа, както и обезщетение за периода, през който лицето е останало без работа. Законът облекчава работниците, като не изисква предварително заплащане на държавни такси, а при спечелване на делото разноските се поемат от работодателя.



От друга страна, ако дисциплинарното уволнение бъде признато за законосъобразно, работникът може да дължи обезщетение. Най-често това е сума, равна на възнаграждението за срока на предизвестието при безсрочен договор, или обезщетение за реално причинени вреди при срочни правоотношения.



В подобни ситуации най-важното е да не се губи време. Сроковете са кратки, а пропускането им може да лиши служителя от възможността да защити правата си. Навременната реакция и търсенето на правна помощ често се оказват решаващи за изхода от спора.