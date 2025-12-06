ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|250 човека в пловдивско получиха помощ
Пакетите се раздаваха в специално разкрити пунктове на БЧК в шестте района на Пловдив и всички общински центрове на областта, а в "Родопи“ и "Марица“ пътуваха до всяко село. Освен материалната помощ уязвимите граждани получаваха консултации по медицински теми, информация за предоставяни социални и здравни услуги, за да бъдат наясно с правата си. Около 20 000 души се възползваха от тези съпътстващи мерки, добавиха от БЧК-Пловдив.
Кампанията стартира на 13 октомври в изпълнение на операция "Подкрепа“ от Програма "Храни и основно материално подпомагане", съфинансирана от Европейския социален фонд Плюс, и обхвана 640 000 души в цялата страна. Агенцията за социално подпомагане, която е управляващ орган на програмата у нас, закупи изделията и определи получателите според обективни критерии.
Доброволци и служители на Българския Червен кръст осъществиха сложната логистична операция за раздаване на пакетите, за да може да достигнат до нуждаещите се. Подкрепа оказаха пловдивските районни кметове, общински администрации от областта и кметове на населени места, като предоставиха помещения за разкриване на пунктове в много от селищата.
Областният съвет на БЧК-Пловдив благодари на всички, които се включиха в кампанията.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Искат ни три документа при разходка на куче и качването му в авто...
17:18 / 06.12.2025
Общински съветник: "Коледа в Пловдив" не заплаща такса на общинат...
17:12 / 06.12.2025
6000 лева за отсичането на едно дърво в Пловдив
13:39 / 06.12.2025
В Пловдив обработват 42 000 декара срещу комари, кърлежи и други ...
13:34 / 06.12.2025
Важна новина за пловдвски квартал без канализация
13:32 / 06.12.2025
Сериозно е положението в район "Южен", улици се превърнаха в реки...
11:12 / 06.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
17:01 / 05.12.2025
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
10:21 / 05.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS