СУ "Св. Климент Охридски" в Пловдив организира благотворителен пазар в помощ на 11-годишния Дариан Сидеров, информира Plovdiv24.bg.
Той ще се проведе от 25.03 до 03.04. Момчето има нужда от спешно лечение в Турция.
От училището споделят, че освен с превод на посочената банкова сметка, хората могат да можете да се включат в организирания от нас базар с книги, играчки, ръкоделия, декорация и всякакви вещи.
Категорични са, че не трябва да се носят храни и напитки. Дарко се бори с рядко генетично заболяване още от раждането си.
В България той е диагностициран с ДЦП и епилепсия, но изоставането му във физическото и психическото развитие ни насочва родителите му към по-подробни генетични изследвания, за да получат по-точна диагноза.
"Потърсихме мнение в неврологична клиника в Турция. Така открихме точното генетично заболяване - CACNA1A, което е свързано със силни епилептични пристъпи и общо забавено развитие. Дарко ежедневно посещава център със специалисти - рехабилитатор, логопед и психолог. По препоръка на специалист от турска клиниката бяхме насочени към екзозомна терапия, която дава надежда за подобряване на състоянието му. Сумата от 25 000 € е непосилна за нашето семейство. Молим Ви за помощ и благодарим за всяка подкрепа и споделяне, за да може Дарко да има шанс за по-пълноценен живот.", казва майка му.
ДАРЕТЕ ПО БАНКОВ ПЪТ:
• IBAN: BG10 UNCR 7000 1523 4792 71
• Банка: УниКредит Булбанк
• Титуляр: Дариан Илков Сидеров
• Основание: Дарение
11-годишният Дарко има нужда от нашата помощ
Още от Общество
/
Пловдивчанин за високите си сметки за ток: Проверката показва, че съм изразходвал тази енергия, но съмненията остават
19.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.