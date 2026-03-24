Автор: Ивет Калчишкова 14:19 14:19 474 474

СУ "Св. Климент Охридски" в Пловдив организира благотворителен пазар в помощ на 11-годишния Дариан Сидеров, информира Plovdiv24.bg.



Той ще се проведе от 25.03 до 03.04. Момчето има нужда от спешно лечение в Турция.



От училището споделят, че освен с превод на посочената банкова сметка, хората могат да можете да се включат в организирания от нас базар с книги, играчки, ръкоделия, декорация и всякакви вещи.



Категорични са, че не трябва да се носят храни и напитки. Дарко се бори с рядко генетично заболяване още от раждането си.



В България той е диагностициран с ДЦП и епилепсия, но изоставането му във физическото и психическото развитие ни насочва родителите му към по-подробни генетични изследвания, за да получат по-точна диагноза.



"Потърсихме мнение в неврологична клиника в Турция. Така открихме точното генетично заболяване - CACNA1A, което е свързано със силни епилептични пристъпи и общо забавено развитие. Дарко ежедневно посещава център със специалисти - рехабилитатор, логопед и психолог. По препоръка на специалист от турска клиниката бяхме насочени към екзозомна терапия, която дава надежда за подобряване на състоянието му. Сумата от 25 000 € е непосилна за нашето семейство. Молим Ви за помощ и благодарим за всяка подкрепа и споделяне, за да може Дарко да има шанс за по-пълноценен живот.", казва майка му.



ДАРЕТЕ ПО БАНКОВ ПЪТ:



• IBAN: BG10 UNCR 7000 1523 4792 71



• Банка: УниКредит Булбанк



• Титуляр: Дариан Илков Сидеров



• Основание: Дарение