Биткойн надхвърли 125 000 долара 
Автор: Елиза Дечева 11:56Коментари (0)92
©
Биткойн се изкачи до 125 689 долара в азиатската търговия днес, покачвайки се с 2% и надминавайки предишния си рекорд от 124 514 долара, поставен на 14 август, пише Turkey Today. 

Най-голямата криптовалута по пазарна стойност, вече е нараснала с над 33% само от началото на тази година. До 28-ми миналия месец биткойн не успяваше да достигне нивото от 110,000 долара, но оттогава е в подемна фаза. Чуждестранни медии смятат, че това увеличение се дължи на силното представяне на американския фондов пазар и на поток от средства в борсово търгувани фондове, свързани с биткойн (ETFs). 

Едногодишната възходяща траектория на Биткойн се дължи и на политическите промени при президента на САЩ Доналд Тръмп.


