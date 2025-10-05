ЗАРЕЖДАНЕ...
|Биткойн надхвърли 125 000 долара
Най-голямата криптовалута по пазарна стойност, вече е нараснала с над 33% само от началото на тази година. До 28-ми миналия месец биткойн не успяваше да достигне нивото от 110,000 долара, но оттогава е в подемна фаза. Чуждестранни медии смятат, че това увеличение се дължи на силното представяне на американския фондов пазар и на поток от средства в борсово търгувани фондове, свързани с биткойн (ETFs).
Едногодишната възходяща траектория на Биткойн се дължи и на политическите промени при президента на САЩ Доналд Тръмп.
