Зрители след снощните "Капки": Има наши и ваши
Масово обаче зрители не са доволни от представянето на победителката:
"По принцип си имат наши и ваши сред участниците, най-малкото, че са колеги с Рачков и други, като актьори в тв и театър...
Моето мнение е, че тази вечер тя си демонстрираше актьорските умения, а не наблегна на имитация, все едно се опитваше да се докаже като актриса, като се разреве, като наблегне на драмата, тъгата...
Но пък на мен не ми повлия въобще, а и за миг не видях Ан Хатауей, напълно неутрално изпълнение и се чудя на оценките и драмата, която създадоха... Може пък на мен да ми убягва нещо или на живо изпълнението и да е било по-въздействащо, не знам...", смята зрителка, чието мнение се подкрепя от немалко хора.
