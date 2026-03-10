Четвъртият епизод на предаването "Като две капки вода“ представи вечер, изпълнена с имитации, хореография и емоционални изпълнения, като в него Весела Бабинова регистрира първата си победа в сезона с превъплъщението си като Ан Хатауей в ролята на Фантин от мюзикъла "Клетниците“. Журито оцени участниците, а комбинираните точки от съдиите, менторите, конкуренцията и гласуването в приложението отредиха водещата позиция на Бабинова.Масово обаче зрители не са доволни от представянето на победителката:"По принцип си имат наши и ваши сред участниците, най-малкото, че са колеги с Рачков и други, като актьори в тв и театър...Моето мнение е, че тази вечер тя си демонстрираше актьорските умения, а не наблегна на имитация, все едно се опитваше да се докаже като актриса, като се разреве, като наблегне на драмата, тъгата...Но пък на мен не ми повлия въобще, а и за миг не видях Ан Хатауей, напълно неутрално изпълнение и се чудя на оценките и драмата, която създадоха... Може пък на мен да ми убягва нещо или на живо изпълнението и да е било по-въздействащо, не знам...", смята зрителка, чието мнение се подкрепя от немалко хора.