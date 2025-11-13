ЗАРЕЖДАНЕ...
|Жена роди близнаци от различни бащи
19-годишно момиче от Бразилия ражда 2 момчета, а по-късно решава да направи ДНК тест, за да разбере кой е бащата, пише бразилската медия Globo, цитирана от Times Of India.
Как разбира за двамата бащи?
Младата жена имала съмнения кой е таткото и за да е сигурна, направила тест за бащинство, използвайки материал от човека, който предполагала, че е таткото. След ДНК теста се оказало, че този мъж е баща само на едното бебе.
"Спомних си, че бях правила секс с друг мъж и го помолих да си направи тест, който излезе положителен. Бях изненадана от резултатите. Не знаех, че това е възможно, а бебетата много си приличат“, заявява майката пред бразилски медии.
Обяснението за тази странна ситуация е биологичният феномен, наречен хетеропатернална суперфекундация. Това е изключително рядко биологично явление, при което две яйцеклетки на една и съща жена се оплождат по отделно от двама различни мъже, в рамките на един и същи менструален цикъл.
Как може да се случи това?
жената освобождава две яйцеклетки по време на месечния си цикъл
прави секс с двама различни мъже в кратък период от време (24 часа)
и двете яйцеклетки се оплождат, но от различните партньори.
"Възможно е да се случи, когато две яйцеклетки от една и съща майка бъдат оплодени от различни мъже. Бебетата споделят генетичния материал на майката, но растат в различни плаценти,“ казва д-р Тулио Жорже Франко, лекарят на жената, пред местната медия Globo.
"Въпреки че хетеропатерналната суперфекундация се случва рядко при хората, тя е често срещана при кучета, котки и крави“, гласи анализ публикуван в The Guardian. Към онзи момент са били известни едва 20 подобни случая в света.
Друг известен случай на близнаци с различни биологични бащи е от 2016 г., когато виетнамка ражда две деца и и партнорът й се усъмнява, че е баща на едното дете. ДНК тестът показал, че майката е биологичен техен родител, но бащата е дал гените си само на едното дете.
Как се справя майката и кой отглежда децата?
През 2022 г. близнаците са на 2 години и майката споделя, че ги отглежда с един от двамата им биологични бащи, който е поел ролята на татко и на двете деца, пише Ladyzone.
