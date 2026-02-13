ИЗПРАТИ НОВИНА
Жена изпратила над 159 000 текстови съобщения, включително заплахи, към мъж, с когото е излизала веднъж
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:35
©
31-годишна жена бе арестувана, след като е изпратила над 159 000 текстови съобщения, включително заплахи, към мъж, с когото е излизала веднъж. Двамата са се запознали в приложение за онлайн запознанства, а малко след първата им среща са започнали нападките. 

Според полицейските и съдебни записи, Жаклин Клеър Адес от Аризона се е запознала с мъжа през юли 2017 г. чрез приложението Luxy, което обикновено се използва от милионери. Двамата са се срещнали лично само веднъж. Когато мъжът впоследствие е заявил, че не иска връзка, Адес е започнала да го преследва.

Властите съобщиха, че тя е изпратила на мъжа над 159 000 съобщения в продължение на около 10 месеца. Някои от съобщенията съдържали груб език, включително изказвания като "Бих направил суши от бъбреците ти, клечки от костите на ръката ти“ и други подобни, съдържащи животозастрашаващи заплахи.

Ситуацията ескалира през април 2018 г., когато Адес е открита в дома на мъжа без разрешение, в банята му. След първоначалния си арест и освобождаване, тя по-късно отива на работното място на жертвата, твърдейки, че е "негова съпруга“, и отново е задържана.

В своя защита Адес описа чувствата си като любов, казвайки, че се е чувствала сякаш е намерила своята "сродна душа“. Прокурорите обаче твърдят, че действията ѝ представляват тормоз и нарушаване на собствеността.

Дамата е задържана без право на гаранция в затвора на окръг Марикопа и е обвинена в тормоз и незаконно проникване, пише ladyzone.bg.







