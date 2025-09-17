ЗАРЕЖДАНЕ...
Завръщането след 14 години тишина вече е факт
Музиката е плод на съвместната работа на Момчил Колев и Калоян Колев, с аранжимент от Ангел Проданов и DJ Панчо, текст от Силвия Симеонова. Визуалната идентичност е поверена на Димитър Яков (фотосесия) и Kino Film Company със Жоро Ставрев (видео). Визията и гримът са внимателно подбрани от Ангел Петришки и Антоана Методиева. Всеки детайл е изпипан, за да подчертае, че завръщането на групата е не просто носталгия, а нова глава в тяхната история.
"Ние винаги сме били тук. Никога не сме се крили от вас – просто дълго време нямахме какво да ви кажем. А искахме, когато проговорим отново, това да бъде със смисъл, с музика, с обич" - споделят "Антибиотика" в обръщение към феновете си.
"На любов прилича“ е потенциален радио хит и саундтрак на вълнуващо завръщане на сцена. Заглавието задава и цялата емоционална палитра на сингъла, върху който момичетата са работили няколко години. .
