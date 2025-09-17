ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Завръщането след 14 години тишина вече е факт
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:51Коментари (0)635
©
След 14 години тишина триото "Антибиотика" — Савина, Ани и Силвия — официално се завръща с нов сингъл. "На любов прилича“ излезе днес и носи спомени от познатия стил на Антибиотика, но и ясно намерение за бъдещи изненади.

Музиката е плод на съвместната работа на Момчил Колев и Калоян Колев, с аранжимент от Ангел Проданов и DJ Панчо, текст от Силвия Симеонова. Визуалната идентичност е поверена на Димитър Яков (фотосесия) и Kino Film Company със Жоро Ставрев (видео). Визията и гримът са внимателно подбрани от Ангел Петришки и Антоана Методиева. Всеки детайл е изпипан, за да подчертае, че завръщането на групата е не просто носталгия, а нова глава в тяхната история.

"Ние винаги сме били тук. Никога не сме се крили от вас – просто дълго време нямахме какво да ви кажем. А искахме, когато проговорим отново, това да бъде със смисъл, с музика, с обич" - споделят "Антибиотика" в обръщение към феновете си.

"На любов прилича“ е потенциален радио хит и саундтрак на вълнуващо завръщане на сцена. Заглавието задава и цялата емоционална палитра на сингъла, върху който момичетата са работили няколко години. .







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Появиха се кадри от големия лъскав купон на bTV
15:25 / 17.09.2025
Водещият на новото предаване: Който не го хареса, да ми удари шам...
13:15 / 17.09.2025
Бутонът за допълнителна центрофуга на пералнята може да ви спести...
12:57 / 17.09.2025
Waze обнови софтуера си заради камерите за средна скорост
11:20 / 17.09.2025
Експерт: Перете кърпите си за баня през няколко дни!
16:15 / 17.09.2025
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става н...
08:17 / 17.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Кабинетът "Желязков"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Избор на председател на БОК
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: