© виж галерията На повърхността на Слънцето се е образувало огромно усмихнато лице, обяви Лабораторията по слънчева астрономия на Института за космически изследвания на Руската академия на науките в Telegram.



"Огромно усмихнато лице, с диаметър 1,5 милиона километра, сега е Слънцето“, се казва в изявлението. Публикацията посочва, че две големи активни области са очите на Слънцето, а усмихнатото лице е образувано от издатина с диаметър приблизително половин милион километра.



Учените отбелязаха, че най-близките до Земята планети Венера, Меркурий и Марс в момента се намират от обратната страна на Слънцето.



По-рано на Слънцето беше открита група слънчеви петна с аномална активност. Най-силният скорошен скок на активност е наблюдаван в групата слънчеви петна 4366, която в момента се намира срещу Земята. Броят на регистрираните в този регион изригвания почти счупи рекорда на 21-ви век.