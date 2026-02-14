ЗАРЕЖДАНЕ...
|Заснеха рядък феномен: Слънцето се усмихна
"Огромно усмихнато лице, с диаметър 1,5 милиона километра, сега е Слънцето“, се казва в изявлението. Публикацията посочва, че две големи активни области са очите на Слънцето, а усмихнатото лице е образувано от издатина с диаметър приблизително половин милион километра.
Учените отбелязаха, че най-близките до Земята планети Венера, Меркурий и Марс в момента се намират от обратната страна на Слънцето.
По-рано на Слънцето беше открита група слънчеви петна с аномална активност. Най-силният скорошен скок на активност е наблюдаван в групата слънчеви петна 4366, която в момента се намира срещу Земята. Броят на регистрираните в този регион изригвания почти счупи рекорда на 21-ви век.
