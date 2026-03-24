Автор: Данислава Вълкова 11:21 / 24.03.2026

Четири мечета бяха заснети по заснежен път в Родопите, видя Plovdiv24.bg. От кадрите предоставени на Meteo Balkans се вижда, че те са без майка си.



Видеото е заснето на пътя Доспат-Батак. Не малка част от коментиращите кадрите споделят, че карането на автомобил след тях и осветяването с фарове ги е стресирало допълнително особено ако е направено за слава във фейсбук.



Поведението на заснемащите обаче предизвика остра вълна от критики. Много граждани изразиха мнение. Ето и част от коментарите:



"Удивителни мечета! Не е било необходимо да ги осветяват с фарове и плашат, за показност..."



"Докъде ще ги гониш,остави ги да се скрият."



"Щом слизат от гората това са гладни животинки. Преди горските работници носеха в горите имаха хранилки и им оставяха храна, а сега сигурно не им дават и затова слизат търсят храна."



"Дано някой психар не се възползва от посочената локация."



"Отделно без мама как така си бягат? Като съм в планината, едно да мерна и веднага бягам,че знам мама на какво е способна...."



"Дано не ги убият. Този споделен клип и инфо може да доведе до съдба като на мечето, което наскоро умря от глад, защото майката е била убита от ловци...Горките животни в БГ."