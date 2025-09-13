ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Тежките забрани на Кръстовден
Честването му е посветено на деня, в който в град Йерусалим е намерен и издигнат Кръстът Господен. Реликвата е намерена от майката на римския император Константин - Елена. Жената лично организирала разкопки на планината Голгота, където се намирал Кръстът, на който бил разпнат Спасителят. Под руините били открити три кръста. Чудото било, че единият от тях излекувал болна жена. Така било установено кой от тях е Кръстът Господен.
Царицата решила да раздели Кръста на две части. Едната част изпратила в Константинопол, който по това време бил столица на Римската империя. Другата част останала в Йерусалим. Днес фрагменти от реликвата се съхраняват в различни църкви в Европа, но повечето от тях са изгубени.
Какво не можете да правите на Кръстовден: основните забрани и ограничения
Важно е да посрещнем този значим ден в добро настроение и с светли мисли. По случай празника се препоръчва еднодневен пост, но това е препоръка, а не задължение. Християните вярват, че ако се въздържате от месо на този ден, можете да получите Божията благословия.
Като цяло ограниченията на този ден са същите като на всички други забележителни християнски празници. Ето забраните за Въздвижение на Кръста Господен:
не се занимавайте с тежък физически труд;
не копайте почвата и не работете в градината;
въздържайте се от преяждане и пиене на алкохол;
не псувайте, не се карайте с други хора, не обиждайте и не пожелавайте зло;
На този ден трябва да се спазвате още една забрана - не започвайте нови неща, не сменяйте работата и местожителството си.
Този празник символизира победата на живота над смъртта, на светлината над тъмнината. Кръстът не е просто инструмент за екзекуция. Той е основният символ на християнската вяра, знак за спасението на човечеството. За християните кръстът е победа над греха и смъртта. Той се е превърнал в знак на вярата, защита за верните.
На този ден православните християни посещават църковни служби. Кръстът тържествено се изважда от олтара и се поставя в средата на църквата, украсен със зеленина и цветя като символ на вечния живот. Поклонението пред светинята продължава до 21 септември. Вярващите се приближават до кръста, целуват го и покланят глави, молейки за мир, здраве и благословия,
Вярва се, че част от Кръста се намира на Кръстова гора у нас. Затова хиляди вярващи прекарват нощта под открито небе там - вярва се, че в нощта срещу Кръстовден небето се отваря и молитвите придобиват особена сила.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Сълзи сред участниците и зрители в "Игри на волята"
12:22 / 13.09.2025
Армани нареди империята му да бъде продадена
11:21 / 13.09.2025
Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
07:49 / 13.09.2025
Една от зодиите ще е сред най-щастливите днес
07:15 / 13.09.2025
Въпрос в "Стани богат" разгорещи мрежата
22:56 / 12.09.2025
Прецедент в "Игри на волята"! Подобно нещо никога не се е случвал...
22:36 / 12.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иван Звездев вече не е готвач
16:34 / 11.09.2025
Днес е ден за прошка и покаяние, честито на имениците
06:55 / 11.09.2025
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
16:32 / 11.09.2025
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г.
12:12 / 11.09.2025
Честито на Кеворк Кеворкян
13:45 / 11.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS