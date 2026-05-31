Музикалните легенди Дичо и Димитър Кърнев застанаха заедно пред журналиста Мариян Станков – Мон Дьо в ефира на NOVA, за да нарушат близо 20-годишното мълчание и да разкрият истинските причини за раздялата на емблематичната група D2. В изключително откровен разговор двамата споделиха спомени за главоломната слава, цената на неизказаните думи, приятелството и новото начало, което поставят заедно с предстоящ албум, информира Plovdiv24.bg. Преди категоричното разделяне на групата, членовете преминават през период на постепенно отдалечаване един от друг, усложнен от лични житейски обстоятелства и промени в творческия процес.

Срещата в "Дружба“ и сивата касетка

Дичо и Димитър Кърнев си припомниха, че съдбата ги събира още в ученическите години, когато двамата свирят в ученическа група, наречена "Електронни системи“. Димитър разказа как беквокалистката им Камелия Динева го информирала за момче, което пее "жестоко“, а първата им среща се провежда в апартамент в столичния квартал "Дружба“, където Дичо изпълнил стаята с неповторимия си глас. Двамата споделиха с усмивка, че преди това са живеели само на три спирки разстояние, но е било необходимо междинно звено, за да се съберат.

Живеехме на три спирки разстояние. Просто трябваше на междинката някой да ни събере и това беше Камелия споделя Дичо.

Това ражда бърз успех и огромна популярност, при която в почти всяка кола в България е имало бройка от известната "сива касетка“, а от прозорците са звучали класиките "Ледено момиче“ и "Две следи“. Дичо си спомни момента на осъзнаване на славата, когато по време на 15-минутно пътуване в такси радиостанцията пуснала и двете парчета едно след друго.

Личните загуби и естественият край

Преди финалното разпадане, Дичо започва да се снима в киното, което по думите на Димитър го отдалечава от музикалното семейство. В групата се появява и желание композирането да стане общ процес, а не само отговорност на Кърнев. Сериозен удар върху отношенията оказва тежкото боледуване и последвалата загуба на бащата на Димитър – Къци, когото Дичо определя като "силната фигура“ и помощното колело, поддържащо кондицията на 25-годишните тогава музиканти. След смъртта му настъпва дисбаланс и напрежение, но двамата са категорични, че не е имало драматичен скандал, а раздялата е дошла в естествен за развитието на всяка група 7-годишен цикъл. Дичо призна, че просто е хванал автобуса и е си тръгнал, тъй като свободолюбивият му характер трудно се вписвал в ограничения.

Интервюто с Мон Дьо

Аз просто хванах едни рейсове и тръгнах. Това беше около седмата година. Цикъл, през който минава почти всяка група, обобщава Дичо.

Новата ера на D2 и песента "Свобода“

Димитър Кърнев разкри пред Мон Дьо, че групата има почти готов чисто нов албум, като представи и малък запис от позитивната, лятна песен "Свобода“. В парчето специално участие взема Део, който е автор на уникалния текст на своите куплети, а официалната премиера на песента и видеоклипа към нея се очаква в края на юни. Новият проект бележи началото на нова ера на летни турне за D2, съпроводена с пълен баланс в отношенията между музикантите.

За щастие, имаме почти готов чисто нов албум и песента "Свобода“, която е позитивна, лятна. С участието на Део, който направи уникален текст на неговите куплети разкрива Митко Кърнев.

Дичо заключи, че в момента в екипа е много спокойно, липсва каквото и да е напрежение и цари пълна свобода.