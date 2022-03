Ще загуби ли "Оскар" Уил Смит заради скандала с шамара?

© Уил Смит няма да бъде лишен от "Оскар" след скандала с шамара, който заби на Крис Рок, заяви ръководителката на Академията Упи Голдбърг, съобщава "Дейли Мейл“.



53-годишният Уил се извини за нападението над 57-годишния Крис на церемонията по връчването на Оскарите в неделя вечер, като заяви, че поведението му е било "неприемливо и непростимо" и го е накарало да се "засрами".



В понеделник групата, която връчва Оскарите, осъди действията на Уил и заяви, че е започнала официално разглеждане на инцидента, но ръководителката на Академията Упи Голдбърг настоя, че последствията няма да бъдат толкова драматични, колкото да се лиши Уил от отличието.



Говорейки в американското токшоу "The View“, Голдбърг, която е действащ управител на актьорския клон на Академията, защити действията на Уил, като се аргументира така: "понякога се държиш зле".



Уил удари Крис пред света на живо по телевизията, след като комикът се пошегува с косата на съпругата му Джеда Пинкет Смит.



Упи каза в шоуто в понеделник: "Мисля, че вероятно са се натрупали много неща. Мисля, че той реагира прекалено остро... Мисля, че е имал един от онези моменти, в които си е казал: "По дяволите, просто спри". Разбирам, че не всички действат така, както бихме искали да действат под натиск. И той избухна… Понякога стигаш до момент, в който се държиш зле. Аз самата съм се държала зле понякога“.



Ко-водещата на Упи, Съни Хостин, заяви, че е "изненадана, че Уил не е бил изгонен", и се запита дали има вероятност Оскарът на Уил да бъде отнет.



Упи отговори: "Няма да му отнемем този "Оскар“.



Въпреки коментарите на Упи се появиха призиви Академията да отнеме на Уил "Оскар“-а за най-добър актьор. Известно е, че в своя етичен кодекс Академията се отнася много лошо към всякакъв вид насилие.



След края на церемонията по награждаването тя написа в Туитър: "Академията не одобрява насилието под каквато и да е форма. Тази вечер имаме удоволствието да отпразнуваме постиженията на нашите 94-и носители на наградите "Оскар", които заслужават този момент на признание от своите колеги и любителите на киното по целия свят“.



Академията възстанови своя кодекс на поведение през 2017 г. по време на движението " Me Too".



Уил се извини в публикация в Инстаграм, заявявайки, че е "засрамен" от действията си, които шокираха участниците в церемонията, продуцентите и зрителите.



"Насилието във всичките му форми е отровно и разрушително", написа той. "Поведението ми на снощните награди "Оскар" беше неприемливо и непростимо. Шегите за моя сметка са част от работата, но шегата за здравословното състояние на Джеда беше твърде много за мен и реагирах емоционално. Бих искал публично да ти се извиня, Крис. Излязох извън кожата си и сгреших. Срамувам се и действията ми не бяха показателни за човека, който искам да бъда. Няма място за насилие в един свят на любов и доброта".



След това Уил се извини на организаторите и продуцентите на шоуто.



Крис не е отговорил на извинението на Уил, нито е коментирал инцидента от неделя вечер.



Твърди се също така, че Крис не е знаел, че Джеда страда от алопеция, след като се е пошегувал, че плешивата ѝ глава прилича на "Джи Ай Джейн".



Уил поднесе извиненията си и на семейството на Винъс и Серина Уилямс.