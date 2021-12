"Сексът и градът" се оказа "златната" кокошка за Сара Джесика Паркър

© В Холивуд няма невъзможни неща. Възможно е да станеш милионер с една роля. Има много примери, че това се е случвало вече в Калифорния.



Актрисата Сара Джесика Паркър печели повече от милион долара на епизод в продължението на сериала "Сексът и градът", съобщава"Variety".



Продължението наречено "And Just Like That" има десет епизода, така че състоянието на актрисата ще нарасне с 10 милиона долара. В другия сериал, в който тя участва, "Divorce“, Сара Джесика Паркър получава "само" 275 000 долара на епизод.



Celebrity Net Worth твърди, че Сара е спечелила около 50 милиона долара от първите три сезона на сериала "Сексът и градът".



Когато става продуцент на сериала в четвъртия сезон, тя започва да печели 3,2 милиона долара на епизод. Така тя е спечелила 147 милиона долара за 46 епизода от 4-ти и 6-ти сезон.



В Холивуд можеш да осигуриш не само твоите, но и старините на няколко поколения, само с една роля. Важното е да си на точното място, в подходящото време.