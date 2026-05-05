Френската актриса Шантал Нобел, която бе една от най-ярките телевизионни звезди на 80-те години, почина на 77-годишна възраст в Раматюел, близо до Сен-Тропе. Тъжната вест за кончината ѝ бе съобщена от нейната дъщеря пред АФП.

Шантал Нобел придоби международна известност с централната роля на Флоранс Берг в популярната поредица "Шатовалон“ през 1985 г..

Възходът на нейната кариера обаче бе внезапно прекъснат в същата година след тежък пътен инцидент. Трагедията се разиграва след нейно участие в телевизионното предаване на Мишел Дрюкер – Champs-Elysées. Актрисата пътува в автомобил "Порше“, управляван от певеца Саша Дистел, който губи контрол и се удря в бетонен стълб в село в департамента Ниевр.

Докато Дистел се отървава с леки наранявания, състоянието на Нобел е критично. Въпреки че е била запален състезател и дори се е класирала на пето място в рали "Париж-Дакар“ в категорията за камиони, тя прекарва три седмици в кома след катастрофата.

След инцидента Шантал Нобел остава с тежка инвалидност, което я принуждава окончателно да напусне сцената и публичното пространство. Тя избра да прекара последните години от живота си в уединение в Южна Франция, където е починала.