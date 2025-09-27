ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Разсеяха мита, че спането на лявата страна на тялото оказва негативно влияние
Автор: ИА Фокус 08:27Коментари (0)366
©
В медицинските среди съществува твърдение, че спането на лявата страна на тялото ви оказва негативно влияние. Според теорията, това е така, защото там се намира сърцето. Един от най-известните лекари в Русия и тв водещ Александър Мясников разкри истината за спането на лявата страна. 

"На която страна ви е удобно, на тази спете. Аз спя на лявата", споделя лекарят.

Реалната опасност са други фактори, обясни Мясников. Например, висок холестерол, наднормено тегло, липса на сън и лоши навици. В допълнение, лекарят разсея друг общ мит, според който при съмнение за инфаркт е необходимо да се кашля силно, пише zdrave.to.

Според Мясников първото нещо, което трябва да направите, ако подозирате инфаркт, е да се обадите на линейка. Лекарят препоръчва пациентът да се положи в легнало положение, като му се осигури свободен достъп до кислород. Също така е добре да му се даде препарат, който разрежда кръвта.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Пиленцата от Монако опитаха да се изфукат, но май не им се получи...
22:48 / 26.09.2025
Зейнеп от "Опасно изкушение" се омъжи
22:06 / 26.09.2025
Честито! Любимци на малки и големи с голяма новина
21:56 / 26.09.2025
Откриха сериозни нарушения в "Ергенът: Любов в рая"
21:33 / 26.09.2025
Русокоса красавица е гаджето на Давид от "Биг брадър"
20:40 / 26.09.2025
Популярна водеща се завръща на екран
21:40 / 26.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
13:49 / 25.09.2025
Момиченце е!
Момиченце е!
09:12 / 25.09.2025
Без заявление: Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция
Без заявление: Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция
13:42 / 25.09.2025
Брокер: Панелките и тухлените блокове остават на заден план заради по-ниското качество
Брокер: Панелките и тухлените блокове остават на заден план заради по-ниското качество
11:15 / 25.09.2025
Хампарцумян: Продължавам да плащам разни вноски, защото освен пенсията имам и някакъв приход
Хампарцумян: Продължавам да плащам разни вноски, защото освен пенсията имам и някакъв приход
19:55 / 25.09.2025
Празник е, има една забрана за жените
Празник е, има една забрана за жените
08:05 / 25.09.2025
Легендарно предаване се завръща
Легендарно предаване се завръща
16:35 / 26.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Водна криза
Зима 2025/2026 г.
Задържаха насилствено българина Любомир Киров в Украйна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: