ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Психотерапевт: Понякога е толкова плашещ, че не смеят да излязат от дома
Автор: Лора Димитрова 14:16Коментари (0)575
©
Световъртежът не е болест, а симптом. Той може да е резултат на грешка в храненето - прекомерна употреба на сол или злоупотреба с алкохол. Някои форми на мигрена са съпроводени със световъртеж. Това коментира психотерапевтът д-р Катя Казакова във Facebook.

"Помогнете, вие ми се свят!

Резките температурни промени и динамиката в атмосферното налягане провокират вертижни кризи, особено през преходните сезони. Затова се случват по-често през пролетта и есента.

Световъртежът не е болест, а симптом. Той може да е резултат на грешка в храненето- прекомерна употреба на сол или злоупотреба с алкохол. Някои форми на мигрена са съпроводени със световъртеж.

Хората над 40-50 години най-често страдат от доброкачественото позиционно вертиго - световъртеж, провокиран от движение. Трае няколко секунди до половин минута, без гадене и повръщане и винаги свързан с движение на главата. Когато си лягат – чувстват потъване. Явява се при повдигане главата нагоре или завъртане настрани. Затова страдащите домакини имат проблем с простирането на прането, обирането на паяжините, ползването на високо разположените шкафчета в кухнята. Причината е в натрупване на кристалчета в каналите на вестибуларния апарат, които дразнят прекомерно рецепторите.

Предразполагащи фактори са възрастта, травма на главата, спането на една и съща страна. Лечението с обичайните лекарства против световъртеж не дава особен резултат. За радост има така наречените репозиционни техники, които позволяват пълно излекуване. В практиката си често се срещам и с психогенен световъртеж. Той присъства при тревожното състояние, пристъпите на паника и социалната тревожност.

В този случай се касае за усещането за нестабилност и замаяност. Често го оприличават, като да си на лодка. Понякога е толкова плашещ, че не смеят да излязат от дома. Продължителността е месеци и години. В този случай няма проблем с вестибуларния апарат и нерва, затова приемането на антивертижни и подобряващи кръвоснабдяването медикаменти не дава резултат.

Посочените форми на световъртеж не застрашават живота на страдащите, но силно повлияват качеството му. Правилната диагноза и точният подход бързо водят до добър резултат."







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Мисис Вселена 2025 избра "Фокус" за първото си интервю след успех...
12:48 / 27.10.2025
Известен продуцент днес става на 54, преди година го забъркаха в ...
09:02 / 27.10.2025
Жените да не използват остри предмети днес
08:03 / 27.10.2025
Понеделникът е успешен за едни зодии и не съвсем за други, вижте ...
07:00 / 27.10.2025
Гаджето на Рачков: Мили, Митко
17:13 / 26.10.2025
Христо Стоичков излиза на концерт
12:08 / 26.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Природни стихии
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Катастрофи в България
Купа на България сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: