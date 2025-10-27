ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Психотерапевт: Понякога е толкова плашещ, че не смеят да излязат от дома
"Помогнете, вие ми се свят!
Резките температурни промени и динамиката в атмосферното налягане провокират вертижни кризи, особено през преходните сезони. Затова се случват по-често през пролетта и есента.
Световъртежът не е болест, а симптом. Той може да е резултат на грешка в храненето- прекомерна употреба на сол или злоупотреба с алкохол. Някои форми на мигрена са съпроводени със световъртеж.
Хората над 40-50 години най-често страдат от доброкачественото позиционно вертиго - световъртеж, провокиран от движение. Трае няколко секунди до половин минута, без гадене и повръщане и винаги свързан с движение на главата. Когато си лягат – чувстват потъване. Явява се при повдигане главата нагоре или завъртане настрани. Затова страдащите домакини имат проблем с простирането на прането, обирането на паяжините, ползването на високо разположените шкафчета в кухнята. Причината е в натрупване на кристалчета в каналите на вестибуларния апарат, които дразнят прекомерно рецепторите.
Предразполагащи фактори са възрастта, травма на главата, спането на една и съща страна. Лечението с обичайните лекарства против световъртеж не дава особен резултат. За радост има така наречените репозиционни техники, които позволяват пълно излекуване. В практиката си често се срещам и с психогенен световъртеж. Той присъства при тревожното състояние, пристъпите на паника и социалната тревожност.
В този случай се касае за усещането за нестабилност и замаяност. Често го оприличават, като да си на лодка. Понякога е толкова плашещ, че не смеят да излязат от дома. Продължителността е месеци и години. В този случай няма проблем с вестибуларния апарат и нерва, затова приемането на антивертижни и подобряващи кръвоснабдяването медикаменти не дава резултат.
Посочените форми на световъртеж не застрашават живота на страдащите, но силно повлияват качеството му. Правилната диагноза и точният подход бързо водят до добър резултат."
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Мисис Вселена 2025 избра "Фокус" за първото си интервю след успех...
12:48 / 27.10.2025
Известен продуцент днес става на 54, преди година го забъркаха в ...
09:02 / 27.10.2025
Жените да не използват остри предмети днес
08:03 / 27.10.2025
Понеделникът е успешен за едни зодии и не съвсем за други, вижте ...
07:00 / 27.10.2025
Гаджето на Рачков: Мили, Митко
17:13 / 26.10.2025
Христо Стоичков излиза на концерт
12:08 / 26.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Много богат българин, арестуван от МВР, днес става на 71
08:49 / 25.10.2025
24 октомври е щастлив ден за Владо Пенев
14:28 / 25.10.2025
Слави Трифонов си поръча брониран "Мерцедес" за един милион евро
16:32 / 25.10.2025
Вече е на 59 години
13:40 / 25.10.2025
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
12:32 / 25.10.2025
Честито на Любо Киров
07:35 / 26.10.2025
Мария Силвестър става водеща в "Преди обед"
19:41 / 26.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS