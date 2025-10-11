© Фейсбук Телевизионната водеща Мира Добрева призна, че здравето ѝ страда заради изключително натоварения ѝ график и постоянната работа пред компютъра. В ново видео, в което приготвя руло "Стефани" в кухнята си, журналистката споделя, че апартаментът ѝ е в ремонт, а умората и болките в главата вече са част от ежедневието ѝ.



"После пия хапче за глава, защото ме боли от това, че почти непрекъснато съм на моите устройства", признава Добрева.



Мира разкрива още, че от ранни зори до късно вечер е пред екрана и така прекарва 18 часа от ежедневието си: "Пред компютъра съм от 5:30 до 23:00 всеки ден".







