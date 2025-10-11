ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проблем пред Мира Добрева, мина на хапчета за глава
"После пия хапче за глава, защото ме боли от това, че почти непрекъснато съм на моите устройства", признава Добрева.
Мира разкрива още, че от ранни зори до късно вечер е пред екрана и така прекарва 18 часа от ежедневието си: "Пред компютъра съм от 5:30 до 23:00 всеки ден".


