|Приятелката на Алекс Николов: В план е да изградим семейство
Тя сподели, че отборът вече лети към България и се очаква да кацне сутринта.
“С Алекс се чуваме постоянно, но не мога да кажа, че се е успокоил. Все още емоцията го държи, вълнението го тресе. Той няма търпение да кацне на българска земя и да види какво са успели да направят, защото на тези момчета все още не им се струва реално", обясни Юлита Димитрова.
По думите й адреналинът все още ги държи, но се усеща и умора.
“За съжаление, времето ни е страшно лимитирано. Клубът в Италия го чака и се налага в събота той вече да е там. За брат му нямам точна информация кога трябва да тръгне за Русия, но смятам, че ще заминат по едно и също време", каза приятелката на Александър.
“Със сигурност им писва, както във всяка една професия. Хората не виждат колко труд полагат, колко жертви и колко са упорити тези момчета. Не мога да кажа, че Алекс жертва личния си живот, но наистина се лишават много, за да постигнат това, което направиха", сподели тя.
По думите на Юлита Димитрова двамата с Алекс нямат много време през лятото. “Но когато играе за клуба в Италия, имаме повече време, защото живеем заедно и успяваме да съчетаем нещата".
“Двамата със Симеон са научени да се учат от грешките си. Всяка загуба я взимат като урок, забравят за този мач, продължават напред и дават най-доброто в следващия. Но със сигурност не приемат добре загубите, защото и двамата са много борбени като дух и искат да печелят", каза тя.
“Смятам, че знаят, че вървят по собствен път. Те са го доказали и не смятам, че това им пречи. Защо да излизат от сянката на Влади Николов? Според мен те са горди и достойни синове на баща им, това няма с какво да ги притеснява", допълни приятелката на Александър.
“Когато навлезеш в професионалния волейбол, вече не си дете, защото там отговорностите са други. Това автоматично те прави мъж", смята тя.
“Алекс и Симеон не гледат много напред в бъдещето. Гледат ден за ден, опитват се да научат най-доброто и след това да го приложат. В план е да изградим семейство, а останалото ще видим", сподели Юлита Димитрова.
“Алекс много обича да слуша музика. Ще изненадам хората, но обича да слуша Адел", каза тя.
