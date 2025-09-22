ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Познахте ли човека до Христо Стоичков
Преди церемонията, която ще се проведе във френската столица Париж, носителят на отличието за 1994-а година се срещна с мениджъра на английския първенец Ливърпул Арне Слот.
Той си направи фотоси и с легендарните Марсел Десаи, Андрес Иниеста, Лотар Матеус, както и с настоящия треньор на испанския първенец Барселона - Ханзи Флик.
"В очакване да разберем кой ще е новият кавалер на Златната топка! В Париж съм с много приятели!", написа Стоичков в социалните мрежи.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Лозанова пусна бельо за жълто-черни и черно-бели
21:50 / 22.09.2025
Камелия има второ дете, казва се Касия!
20:12 / 22.09.2025
Принц Уилям и Кейт Мидълтън заминават за САЩ?
20:18 / 22.09.2025
Новата жена на Сашо Кадиев не нарича Катето Евро майка, а по друг...
19:16 / 22.09.2025
Ники Кънчев призна: Обичам го!
15:01 / 22.09.2025
Край на досадните "бисквитки"
14:51 / 22.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни
13:49 / 21.09.2025
Подобно нещо скоро не бяха хващали в Пловдивско
17:56 / 20.09.2025
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
13:01 / 20.09.2025
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:02 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS