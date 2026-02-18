© Потребители на YouTube съобщиха за нови ограничения при използването на блокери на реклами в уеб версията на платформата. Някои зрители вече не виждат коментарите и описанията на видеоклиповете. Вместо това се показва съобщение, че те са забранени, дори когато това не е вярно.



Подобни оплаквания се появиха и в Reddit и други онлайн платформи. Според изданието Android Authority, проблемът може да се прояви и при браузъри с вградено блокиране на реклами, като Brave.



Общата характеристика при повечето случаи е използването на блокер на реклами. Някои потребители са отбелязали, че коментарите и описанията стават отново достъпни след деактивиране на блокирането, което подсказва, че ограниченията могат да са целенасочени. В редки случаи проблемът засяга дори абонатите на YouTube Premium, ако те използват едновременно блокер, отбелязва Kaldata.



YouTube отдавна се бори с инструменти, които позволяват избягване на рекламите. По-рано платформата показваше предупреждения, ограничаваше възпроизвеждането на видеоклипове или блокираше някои браузъри с вградени блокери. Настоящите ограничения не засягат всички потребители, а Google не е предоставила официален коментар по ситуацията.