ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Почитаме светец, а интересни имена празнуват днес
Преподобният Мартиниан бил родом от град Кесария, Палестина. В стремежа си към монашески подвиг, той на 18 години се оттеглил в една планина в Кападокия и там прекарал 25 години в пост, бдение, молитва и борба с много бесовски изкушения.
След като по чудо се спасил от поредното изкушение, Мартиниан решил никъде да не се установява за постоянно, а непрекъснато да странства. За две години обходил 164 града, като навсякъде проповядвал и поучавал народа в истините на вярата и правилата на духовния живот. Така в непрестанно пътуване продължил подвига си, докато се упокоил в дълбока старост в 422 г.
Свети Евлогий бил родом от Сирия и живял през VI-VII век.
Получил добро образование в родината си, той станал монах и бил ръкоположен за свещеник в град Антиохия. Служил примерно в антиохийската църква, а по-късно заради мъдростта и добродетелите си бил избран за архиепископ на Александрия, Египет. Останал на този пост цели 28 години (579-607 г.).
Свети Евлогий живял праведно и ръководил Църквата с много разум и любов към хората.
Затова по неговите молитви Бог извършил редица чудеса. През 589 г. той свикал събор в Александрия, за да осъди две групи еретици. Бил и убеден противник на монофизитството.
Запазени са някои от неговите богословски съчинения като “За двете природи на нашия Господ и Бог, и Спасител Иисус Христос", откъси от беседата му “За Троицата и божественото домостроителство" и други. В своите произведения той развива учението за “природната" човешка воля у Богочовека Христос, говори за “две действия" и “две воли" у Него, като подкрепя становищата си с дълбок анализ на основните евангелски текстове. В това отношение свети Евлогий е пряк предшественик на големия богослов от VII век свети Максим Изповедник. Упокоил се в мир в 607 г.
Днес имен ден празнуват Евлоги, Евлогий, Евлогия, Зoя.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Популярен българин днес става на 63
17:36 / 12.02.2026
Специалист: Докато сме влюбени, не сме гладни
22:13 / 11.02.2026
Родена е в Пловдив, днес става на 30
17:37 / 11.02.2026
Удостоиха Лили Иванова с почетен знак
15:05 / 11.02.2026
Мощна и опасна буря удря части от Европа
13:47 / 11.02.2026
За да бъде реално по закон едно намаление, стоката трябва да се п...
11:22 / 11.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Пари, много пари при четири зодии днес
09:25 / 11.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS