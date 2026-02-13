ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Почитаме светец, а интересни имена празнуват днес
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 06:30Коментари (0)250
© Plovdiv24.bg
На 13 февруари честваме паметта на свети Евлогий, Александрийски архиепископ и на преподобния Мартиниан.

Преподобният Мартиниан бил родом от град Кесария, Палестина. В стремежа си към монашески подвиг, той на 18 години се оттеглил в една планина в Кападокия и там прекарал 25 години в пост, бдение, молитва и борба с много бесовски изкушения. 

След като по чудо се спасил от поредното изкушение, Мартиниан решил никъде да не се установява за постоянно, а непрекъснато да странства. За две години обходил 164 града, като навсякъде проповядвал и поучавал народа в истините на вярата и правилата на духовния живот. Така в непрестанно пътуване продължил подвига си, докато се упокоил в дълбока старост в 422 г.

Свети Евлогий бил родом от Сирия и живял през VI-VII век.

Получил добро образование в родината си, той станал монах и бил ръкоположен за свещеник в град Антиохия. Служил примерно в антиохийската църква, а по-късно заради мъдростта и добродетелите си бил избран за архиепископ на Александрия, Египет. Останал на този пост цели 28 години (579-607 г.). 

Свети Евлогий живял праведно и ръководил Църквата с много разум и любов към хората.

Затова по неговите молитви Бог извършил редица чудеса. През 589 г. той свикал събор в Александрия, за да осъди две групи еретици. Бил и убеден противник на монофизитството.

Запазени са някои от неговите богословски съчинения като “За двете природи на нашия Господ и Бог, и Спасител Иисус Христос", откъси от беседата му “За Троицата и божественото домостроителство" и други. В своите произведения той развива учението за “природната" човешка воля у Богочовека Христос, говори за “две действия" и “две воли" у Него, като подкрепя становищата си с дълбок анализ на основните евангелски текстове. В това отношение свети Евлогий е пряк предшественик на големия богослов от VII век свети Максим Изповедник. Упокоил се в мир в 607 г.

Днес имен ден празнуват Евлоги, Евлогий, Евлогия, Зoя.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Популярен българин днес става на 63
17:36 / 12.02.2026
Специалист: Докато сме влюбени, не сме гладни
22:13 / 11.02.2026
Родена е в Пловдив, днес става на 30
17:37 / 11.02.2026
Удостоиха Лили Иванова с почетен знак
15:05 / 11.02.2026
Мощна и опасна буря удря части от Европа
13:47 / 11.02.2026
За да бъде реално по закон едно намаление, стоката трябва да се п...
11:22 / 11.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
12:27 / 11.02.2026
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
09:23 / 11.02.2026
Кредитен консултант: При заплата от 1000 евро покупката на имот в големите градове е трудна задача
Кредитен консултант: При заплата от 1000 евро покупката на имот в големите градове е трудна задача
12:21 / 12.02.2026
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Пари, много пари при четири зодии днес
Пари, много пари при четири зодии днес
09:25 / 11.02.2026
За първи път проговори Валери за Калушев: Това беше секта. Аз се страхувах от него, правеше снимки в интимни ситуации
За първи път проговори Валери за Калушев: Това беше секта. Аз се страхувах от него, правеше снимки в интимни ситуации
14:39 / 12.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Три трупа са открити в хижа
Трифон Зарезан и Свети Валентин 2026
Борислав Михайлов в болница с инсулт
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: